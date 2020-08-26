Karacabey, Türkiye'nin kutup yıldızı olacak Sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden büyük atılımın yaşandığı Karacabey, yatırımlarla birlikte hızla gelişmeyi sürdürüyor.

Merkez-kırsal ayırt etmeksizin, ilçenin dört bir yanına yatırım götüren Karacabey Belediyesi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Su ve kanalizasyon altyapısının tamamının Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile yenilenmesi başta olmak üzere; elektrik hatlarının yer altına alınması gibi belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra gençlik merkezleri, spor tesisleri, otoparklar gibi birçok yatırım yapılan Karacabey'de şimdi de istihdam ve sürdürülebilir kalkınma kaynaklı yatırımlar ile geleceğin şehri kuruluyor.

İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasının Karacabey'de yer alması, limanlara yakınlık, hızlı trenin ilçemizden geçmesi, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik bir mesafede oluşumuz ile gelişen bir üretim merkezi olma yolunda ilerleyen kentimizde Dünya devi Nestlé'nin yeni yatırımı, Japonya'nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firmasının yatırımları, Türkiye'nin en modern defne işleme tesisinin hayata geçmesi, TEKNOSAB projesi gibi ilçeye büyük katkı sağlayacak yeni yatırımların müjdeleri de ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Dünya devi Nestlé'nin tercihi Karacabey

Firmaların Karacabey'e ilgisi her geçen gün artıyor. Nestlé Türkiye, Nestlé Health Science'ın yeni üretim tesisi için Karacabey'de hazırlıklara başladı. Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünlerinin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında aldığı kararla Nestlé Türkiye, Karacabey'de bulunan üretim tesisi içerisinde Medikal Beslenme Ürünleri fabrikası açacak. Yeni tesiste medikal beslenme ürünleri üretilecek. Üç yıl içinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrikada, üretimin Ağustos 2021 döneminde başlaması öngörülüyor.

Japonlardan yatırım hamlesi

Sahip olduğu verimli tarım arazileri ile geçmişten bu yana ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey, dünyanın en büyük tarımsal üreticilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi'nin, ilçede tarıma dayalı sanayinin gelişimi adına gerçekleştirdiği girişimler ve verdiği destekler neticesinde ilçe adına güzel gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de sebze ve çiçek tohumu tesisi kurmak için ülkenin pek çok yerini gezerek incelemelerde bulunan Japonya'nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firması, verimli toprakları ve coğrafi avantajlarının etkisiyle yatırım için Karacabey'de karar kıldı. Bunun yanında Lübnan asıllı Rayal Tarım da ilçede mısır ve ayçiçek tohumu üretmek için kolları sıvadı.

Türkiye'nin en modern defne işleme tesisi Karacabey'de

Aromatik bitki çeşitliliği ile öne çıkan ve longoz, ıhlamur ormanları gibi zenginlikleriyle ülkemizin bu alanda en önemli değerlerini bünyesinde barındıran Karacabey'de, bu zenginliklerin tarıma dayalı sanayi üretimiyle dünya çapında yaygınlaştırılması adına çalışmalar da sürüyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun yarısının da Karacabey ve civar bölgelerden karşılandığı defne yaprağı ile ilgili ilçede çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. Makine parkı kurulumu tamamlanan ve artık ürün toplama noktasına gelen tesiste 1000'in üzerinde istihdam oluşturulacak ve bölgede defne ile uğraşan çiftçiler için büyük bir avantaj sağlanacak.

TEKNOSAB rol model olacak

Karacabey'de, sanayi devriminin Türkiye'deki öncüsü olacak potansiyeldeki TEKNOSAB projesiyle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bilgi ve inovasyona yönelik üretim faaliyetleri ile güvenilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılacağı TEKNOSAB'ın içerisinde organize ticaret merkezi, teknoloji üniversitesi, lojistik merkezi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da yer aldığı pek çok proje yer alacak. TEKNOSAB tamamlandığında kente ve ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak. TEKNOSAB'ta hafriyat, altyapı çalışmalarında sona geliniyor. Yılbaşı itibariyle fabrika inşaatlarına başlanacak. Fabrikalar 2021 yılı ile birlikte istihdam süreçlerini de başlatacak.

Turizm potansiyeli gün yüzüne çıktı

Sahip olduğu birbirinden eşsiz doğal ve kültürel değerleriyle, Bursa tarihinin her döneminde zenginliğiyle ön plana çıkan ilçede, son yıllarda atılan başarılı adımlar sayesinde turizm potansiyeli de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Eskikaraağaç, Uluabat Kuş Cenneti, Karacabey Longozu yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Bunların yanında ilçenin tatil bölgesi Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu da tatilcilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Buna ek olarak alternatif turizm modelleri ile de pandemi dönemi için adeta parlayan yıldız olan bölgede sadece son dönemde yaşanan kuyruklu yıldız ve meteor gözlemlerinde bölgeye 2 bine yakın turist geldi.

Özkan: "Belediyecilik kent ekonomisine de katkı sağlamalı"

Karacabey'de gerçekleşecek tüm yatırımların, kentin vizyonuna ve gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, her bir yatırımın Karacabey için önemli olduğunu söyledi. 3T formülüyle özetlenen "Tarım", "Turizm" ve "Teknoloji" öncelikli gelişim faaliyetleri çerçevesinde, sürdürülebilir çalışmalara imza attıklarının altını çizen Özkan, "Kentimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Karacabey'in sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açından tüm yönleriyle gelişimine önem veriyoruz. Bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Belediyecilik hizmetleri artık rutin çalışmalar ile başarılı olamaz. Hem rutinler aksatmadan yapmalı hem de kent ekonomisine katkı sağlayan farklı projeler ile gündem oluşturmalı. Biz altyapıya ve üst yapıya yatırım yapmaya devam ederken müteşebbisler ile olan diyaloglarımız sayesinde bölgemize yatırım çekmeye de devam ediyoruz. Sayıları 10 binleri aşacak yeni istihdam ile başta Karacabey olmak üzere çevre ilçelerimize de istihdam katkısı sağlayacak yatırımlar geliyor. Bununla da yetinmiyor, Karacabey'de mesleki eğitimi geliştirmek adına Ermaksan, Mitsubishi Electric, Festo gibi firmaların gönüllü katkıları ile mesleki liselerimizin altyapılarını da iyileştiriyoruz. Yine bölgemizde hayata geçecek yarım düzine turizm tesisiyle de butik turizmi kentimizin önemli bir gelir kalemi haline getiriyoruz. Gençlerimizin iş, aş derdini de ortadan kaldıracak bu yatırımlar ile Karacabey'de geleceğe dokunmaya devam ediyoruz" dedi.

Karacabey'in sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerin, ülkemiz ve dünya ölçeğinde hak ettiği konuma ulaşması adına yoğun çaba gösterdiklerine dikkat çeken Özkan, 'modern kent' hedefi doğrultusunda emin adımlarla yol almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler