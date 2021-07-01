Karacabey turizmini kalkındıracak yeni hamle

Karacabey Belediyesi tarafından sahil bölgesinde gerçekleştirilen turizm yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Karacabey Belediyesi tarafından sahil bölgesinde gerçekleştirilen turizm yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 86 dönümlük alanda oluşturulan Longoz Park Mesire Alanı ve bünyesindeki sosyal tesis açıldı.

Karacabey Belediyesi, ilçenin dört bir güzellikleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Karacabey Belediyesi, 86 dönümlük alanda oluşturulan Longoz Park Mesire Alanı ve bünyesindeki sosyal tesisi törenle açtı.

Karacabey Longozu yolu üzerinde Boğazköy Mahallesi çıkışında yer alan tesisin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sinan Kahraman, meclis üyeleri, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 3T formülüyle özetlenen tarım, turizm ve teknoloji öncelikli gelişim faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Özkan, hiçbir alanda boşluk bırakmadan, ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa o program dahilinde projeler ürettiklerini ifade ederek, "2014 yılında turizm deyince bunun altını nasıl dolduracağımızı sormuşlardı. Biz ekolojik turizme, kırsal ve doğa turizmine vurgu yapmıştık. Eskikaraağaç leylek köyümüz, haramız, Ovakorusu Yaban Hayatı Merkezi, Karacabey Longozu, ıhlamur ve defne ormanlarımız, Yeniköy sahilimiz gibi doğal güzelliklerimizi önce Karacabeylilere sonra Türkiye'ye tanıttık ve artık ilçemiz bu güzellikleri ile uluslararası arenada yer alıyor" dedi.

Alt yapı ile ilgili eksikleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade eden Özkan, güzel bir sahil projesine imza attıklarını kaydetti. Özkan, Orman Kampı'nın daha önce mezbelelik bir halde olduğunu dile getirerek, "Orayı da modern bir görünüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Butik hotellerimizle de günü birlik konaklamaları ve bu gibi sorunları kökten çözeceğiz. Çalışmalarımızbölgeye daha fazla turistin gelmesine vesile olacak ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Pandemi sürecinde insanların kendilerini doğaya bıraktıklarını belirten Özkan, oluşturdukları Longoz Park Mesire Alanı ve Sosyal Tesisi'ne özellikle bu dönemde büyük ilgi olacağını söyledi. Özkan, tesiste yemek, içecek, tuvalet ve çocukların oyun alanıolacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gelip burada kahvaltılarını yapabilecekler, yemek yiyebilecekler ve bu doğal güzelliklerden doyasıya istifade edebilecekler. Çalışmaların sürdürülebilir olabilmesi için de bu yörede yaşayan insanların desteğini aldık. Vatandaşlarımızın tesisimizde güzel vakit geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı