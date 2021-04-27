Karacabey, tohumculuğun merkezi olacak
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Karacabey, tohumculuğun merkezi olacak

Karacabey, tohumculuğun merkezi olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede 'güçlü yatırımlar büyük hedefler' vizyonu doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen yatırımları açıkladı.

Geçmişten bu yana ülkemizin tarım ve hayvancılıkta öncü kentlerinden biri olan Karacabey'de, bu alandaki yapılan yatırımlar kentin büyüme ivmesine önemli katkılar sağlıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Dünyada ekonominin daralması, yatırımları ön plana çıkarıyor. İstihdam en önemli maddelerden biriyken, ilçemizde gerçekleşecek yeni yatırımlar gelecek adına büyük önem taşıyor" dedi.

Merkez haline gelecek

Özkan konuşmasında, "Uluabat Mahallemizde, CMC Tohum firmasının inşaatı devam ediyor. Bunun yanında, Japon tohum devi TAKİ ise kırsal mahallelerimizden Yolağzı Mahallesi'nde yatırımlarına başlamak için gün sayıyor. Ve ilçemiz adına bir başka güzel haber ise Lübnanlı tohum firması Rayel Tarım, Hotanlı Mahallesi mevkiinde yatırımlara başlayacak. Dolayısıyla tohumculuk sektöründe de Karacabey, bir merkez haline gelecek" dedi.

İstihdama büyük katkı

Başkan Özkan, "Karacabey'de yeni gerçekleşecek bu yatırımlarla genç kardeşlerimize, iş arayan kardeşlerimize binlerce insana iş imkanı sağlanacak. Nakliye, taşımacılık, tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçilere destek olacak. Ve Karacabey'in tohumculuk noktasında odaklaşmasını sağlayacak. 3T vizyonumuz çerçevesinde bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Biogaz tesisi ile hayvansal atıklar doğaya zarar vermeyecek

Bunun yanında, hayvancılıkta Bursa ilçeleri içerisinde birinci sırada olan Karacabey Karasu Mahallesi'nde Biogaz tesisinin yapılacağını da duyuran Belediye Başkanı Özkan, "Hayvansal atıklar da büyük bir sorun teşkil etmekte, çevreyi kirletmekte ve doğaya zarar vermektedir. İşte bu atıkların değerlendirilmesi ve tekrar işlenerek gübre olarak ekonomiye dönmesi önemli. Bu yatırımı da böylece ilçemize duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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