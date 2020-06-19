Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor
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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor

Bursa Valiliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan "Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi" projesinde sona gelindi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor
19.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:53

Bursa Valiliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan "Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi" projesinde sona gelindi.

2018 yılının Mayıs ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 2.5 milyon TL'ye mal olan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, "Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Uludağ Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Karacabey Sempozyumunun en önemli sonuçlarından birisi de, ilçemize yeni gelen yatırımlar ve otoyol projesi ile cazibe merkezi haline gelen Karacabey de uzman iş gücüne olan ihtiyacının her geçen gün daha da artmasıydı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapımını üstlendiğimiz projeye, başta Karacabey Kaymakamlığımız, Karacabey Belediyemiz ve Bursa Vergi Daire Başkanlığı olmak üzere hayırsever üyelerimiz, projede yer alan mimarlar, mühendisler, taşeronlar ve inşaat ustalarımız katkı sundular. Mimarlar ve mühendislerimiz bila-bedel (ücretsiz) iş yaptılar. Tüccarımız ve esnafımız bu hayırlı işe maliyetine yakın fiyatlarla malzeme ve hizmet tedarikinde bulundular. KDV İstisnası ile birlikte yapım müteahhidi olmadan, maliyetinin yarısına proje tamamlanmış oldu. Kurumlarımıza ve hayırsever üyelerimize, inşaat sürecinde emeği geçen, katkı sunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karacabey Sanayi Sitesi içerinde mülkiyeti Hazineye ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 2.824 mettre taşınmaz üzerine 2.135 m kapalı alan olarak inşa edilen Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11 dersliğin yanı sıra atölyeler, idare odaları, sosyal yaşam alanları ve 300 kişilik modern bir konferans salonu yer alıyor. Sonbaharda yapılacak açılış ile hizmete girecek olan Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi sitesi esnafımıza, üyelerimize, fabrikalarımıza, ilçemiz esnafına katkı sunacak. Eğitimler, toplantılar, seminerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları, çıraklık ve ustalık sınav ve eğitimleri, modern imkanlarla donatılmış konferans salonu ve atölyelerde yapılacak. Eğitim camiamız ile üyelerimizin ve esnaflarımızın aynı payda buluştuğu ve etkileşim içerisinde olacağı bir ortamda faaliyetlerin katma değeri artacak, nitelikli iş gücü ile ilçe ekonomimize katkı sunulacak" dedi.

Başkan Güncü, açıklamasında ayrıca Mesleki Eğitim Merkezinde yer alan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası irtibat ofisinde KOSGEB Temsilciliği ve İŞKUR Temsilciliği faaliyetlerinin de yürütüleceğini belirterek, Eğitim-Sanayi işbirliğinin yüksek seviyede olacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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