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Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi binası inşaatında son aşamaya geldi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor
19.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:42

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi binası inşaatında son aşamaya geldi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, inşasına 2018 yılının mayıs ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olan proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapımını üstlendikleri projeye, başta Karacabey Kaymakamlığı, Karacabey Belediyesi ve Bursa Vergi Daire Başkanlığı olmak üzere hayırsever üyeler, projede yer alan mimarlar, mühendisler, taşeronlar ve inşaat ustalarının katkıda bulunduğunu, aktaran Güncü, "Mimarlar ve mühendislerimiz bila bedel iş yaptılar. Tüccarımız ve esnafımız bu hayırlı işe maliyetine yakın fiyatlarla malzeme ve hizmet tedarikinde bulundular. KDV istisnası ile yapım müteahhidi olmadan, maliyetinin yarısına proje tamamlanmış oldu. Kurumlarımıza ve hayırsever üyelerimize, inşaat sürecinde emeği geçen, katkı sunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncü, ayrıca Mesleki Eğitim Merkezinde yer alan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası irtibat ofisinde KOSGEB ve İŞKUR temsilciliklerinin faaliyet göstereceğini sözlerine ekledi.

Karacabey Sanayi Sitesi'nde mülkiyeti Hazineye ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 2 bin 824 metrekare taşınmaz üzerine 2 bin 135 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen merkezde 11 dersliğin yanı sıra atölyeler, idare odaları, sosyal yaşam alanları ve 300 kişilik modern bir konferans salonu yer alıyor.

Sonbaharda yapılacak açılış ile hizmete girecek Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi sitesi esnafına, üyelere, fabrikalara, ilçe esnafına katkılar sunacak.

Eğitimler, toplantılar, seminerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları, çıraklık ve ustalık sınav ve eğitimleri, modern imkanlarla donatılmış konferans salonu ve atölyelerde yapılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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