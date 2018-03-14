Karacabey Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın heyecanı yaşanıyor.

'Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı', Bursa sanayisi ve ekonomisine yön veren en önemli kurum ve kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle 15 Mart 2018'de (yarın) ziyaretçilere kapılarını açıyor. Gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin de yer alacağı fuar, hafta sonuna dek gece saat 22.00'ye kadar gezilebilecek.

Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım sektörünün önde gelen birçok kuruluşu ile çiftçileri bir araya getirecek. 12 bin metrekare kapalı alanda kurulan Karacabey Tarım Fuarı'nda, 200'den fazla marka ürünlerini teşhir edecek. - BURSA