Karacabey sporda çağ atlıyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Bugün 12 farklı branşta binlerce sporcuya eğitim veren bir organizasyon içerisinde olan Karacabey Belediyespor bünyesinde, kız voleybol takımının yanı sıra, Badminton ve Karate branşları da başladı.

Badminton'da özellikle işitme engelliler için bu branşın açıldığı ancak tüm sporcuların kaydının kabul edildiği de belirtildi.

Devrim niteliğinde adımlar

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, voleybol ve badminton çalışmalarına katılarak hem sporcular hem de eğitmenlerle bir araya geldi. Özkan burada çalışmalar hakkında bilgi alırken sporcular ve aileleriyle de çeşitli konuları görüşme imkanı buldu.

Özkan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Peyami Safa'nın 'spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir.' sözlerinden hareketle, ilçemizde sporla ilgili devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün 12 farklı branşta binlerce öğrencimiz, bu sunduğumuz imkanlardan faydalanıyor. Bildiğiniz gibi voleybolda 2. ligde mücadele eden erkek voleybol takımımız vardı. Bugünden itibaren artık kız voleybol takımımız da çalışmalarına başladı. Ve kısa sürede onları da profesyonel liglerde göreceğimizi umuyorum" dedi.

İşitme engelliler için özel olarak Badminton çalışmaları

Başkan Özkan, özellikle işitme engelliler için 8 yaş ve üzeri sporcuların başvuracağı Badminton kurslarının da Karacabey Belediyespor çatısı altında başladığını duyururken, bu kursun tüm sporculara açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Özkan ayrıca, "Basketbolda da kararlı mücadelemiz devam ediyor. Sezon sonu itibariyle bir üst lige takımımızın çıkacağını umuyorum. Böylece bizi profesyonel ligde bundan böyle basketbolcularımızın da temsil edeceğine can-ı gönülden inanıyorum. Karacabey Belediyespor çatısı altında 12 branşta binlerce sporcu eğitim görmekte. Özellikle futbol, güreş ve voleybolda profesyonel liglerde mücadele veren takımlarımız var" dedi.

Karate kursu açıldı

Belediye Başkanı Ali Özkan, son olarak 8 yaş ve üzeri gençler için karate kurslarının da yine Karacabey Belediyespor bünyesinde açıldığını ifade ederek velilere seslendi.

Özkan, "Bizler bu imkanları ilçemiz çocukları ve gençleri için seferber ediyoruz. Aileler de çocukların gelişiminde yadsınmaz bir rolü olan sporu es geçmesinler. Bu konuda mevcut kurslarımızı seçebilirler veya yeni kurslar için da talepte bulunabilirler" dedi.

Öte yandan, profesyonel eğitmenler eşliğinde açılan branşlarda çocukların eğitim almaları için Karacabey Belediyesi'ne müracaatta bulunmaları veya 0224 676 86 40 telefonlarından ayrıntılı bilgi istemeleri gerekiyor.

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