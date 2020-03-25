Karacabey, sağlık alanında da 3T formülünü benimsedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karacabey, sağlık alanında da 3T formülünü benimsedi - Haberler
Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel

Karacabey, sağlık alanında da 3T formülünü benimsedi

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin topyekûn gelişim hedefiyle belirlenen ve tarım, turizm, teknolojik yönden kalkınmayı hedefleyen 3T formülü, sağlık alanında da uyarlandı.

25.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:09
Karacabey, sağlık alanında da 3T formülünü benimsedi

İlçenin her yönüyle gelişimi adına 3T formülüyle özetlenen ve tarım, turizm, teknolojik yönden kalkınmayı öncelikli hedefleri arasında belirleyen Karacabey Belediyesi, Türkiye çapında ilgi gören formülü sağlık alanına da uyarladı.

Başkan Ali Özkan, korona virüsle mücadelenin hat safhada olduğu bu dönemde; temizlik, temassızlık ve tevekkül olarak belirledikleri 3T formülüne uyulduğu takdirde, Karacabey'in süreci hasarsız bir şekilde atlatacağına inandığını ifade ederek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Virüsle mücadelede yol haritamız 3T

"Bu virüsle mücadele devlet ve millet iş birliği ile tüm vatan satında verilmektedir" diyen Ali Özkan, "Ben bu uğurda çalışan sağlık çalışanlarımızı, belediye personelimizi ve tüm kamu kurum kuruluşlarının değerli temsilcilerini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımız, başta sayın bakanımız olmak üzere hepsi tabiri caizse anadan, yardan, serden geçerek, kendi sağlıklarını riske atarak, Türkiye'nin yarınları için vatandaşların selameti için özveriyle çalışmaktadır. Bilim insanları ve devlet büyüklerimizin ifadesiyle, tüm dünyada infial uyandıran bu virüsle mücadelenin çeşitli safhaları var. Biz de Karacabey için 3T formülü ortaya koymuştuk. İşte bu mücadelede de yol haritamız 3T olmalıdır" dedi.

Temizlik vurgusu

3T formülünün detaylarını aktaran Özkan, "Bu formüle riayet edildiği takdirde inşallah Karacabey'imiz bu konuyu hasarsız bir şekilde atlatacaktır. Öncelikle temizlik diyoruz. Temizliği değerlendiğimizde başta kişisel temizliğimiz, mekân temizliğimiz ve çevre temizliğimiz öne çıkmaktadır. 'Temizlik imandan gelir' geleneğinden hareket eden bir milletiz. Ve kişisel temizliğe, hayatımızın her safhasında önem veriyoruz. Bu mücadelede de bunu avantaj olarak değerlendirmemiz ve kişisel bakımımıza daha özen göstermeliyiz. Hayatımızı idame ettirdiğimiz mekanların temizliği de önemli etkenlerdendir. Diğer yandan, bulunduğumuz çevrenin temizliği de çok önemli. Öncelikle kirletmemek. Sigara izmariti ve kabuklu yiyeceklerin kabuklarını sokaklara, caddelere atmamalıyız. Yerlere tükürmemeliyiz. Bunun bir kul hakkı olduğuna inanarak, çevre temizliğine özen göstermeliyiz. Boş alanlara, arsalara moloz dökmemeliyiz" diye konuştu.

Temassızlık yani izolasyon

Formülün 2. ayağı olarak temassızlığı aktaran Başkan Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Evet, bizde tokalaşmak ve kucaklaşmak çok önemlidir. Ama bu salgın ortadan kalkana kadar bu alışkınlarımızı bir tarafa bırakarak, birbirimizi gönül selamı ile selamlamalıyız. Kalabalık mekanlarda bulunmamalıyız, acil işimiz yoksa evde kalmalıyız, sokağa çıkmamalıyız. Vatandaşlarımız sokağa çıkmamakta kararlı olmalılar. Her il ve ilçemizde, vefa sosyal destek organizasyonları gerçekleştirildi. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermek, bu oluşumun en öneli vazifesidir. Bir ihtiyaç hasıl olduğunda 155, 156, 112 acil numaralarının aranmasını veya belediyenin aranarak ihtiyaçların dile getirilmesini, çözümünü bu organizasyondan beklemeliyiz. Devletimiz güçlüdür."

Tevekkül

Özkan şöyle devam etti: "Önce tedbiri alacağız sonra tevekkül edeceğiz. İlk 2T, tedbirle alakalıydı üçüncüsü ise tevekkül. Maneviyatı yüksek, moralimizi güçlü tutmalıyız. Atasözümüz ne der: 'eceli gelmeyene ok değmez'. Ama biz tedbirleri alırsak, inşallah bu sıkıntıyı bu salgını, yara almadan ve zarar görmeden atlatabiliriz. Geçmişte büyükler, 'duvarı nem insanı gam öldürür' demişler. Bu konuyu paranoya haline getirip, tabiri caizse birer koronayak olmamalıyız. Maneviyatı yüksek tutarak, hastalık hastası olmadan bu süreci en az zararla atlatacağımıza inanıyorum. Bunun gibi pek çok mücadeleyi başarı ile vermiş bir milletiz. Yetkililerin ikazına, bilimsel verilere dayanarak bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Gönül birliği vurgusu

Başkan Ali Özkan, sözlerini şöyle noktaladı: "Şimdiye kadar ilçemizde herhangi bir olumsuz vakaya rastlanmamıştır. Tespit yapılmamıştır. Bildiğiniz gibi şehrimiz önemli bir ulaşım noktasındadır. Aslında pek çok büyük şehri, kara ve deniz yoluyla birbirine bağlayan bir konumda olması avantaj olmakla birlikte, aynı zamanda risklidir de. Ama kaymakamımız, ilçe sağlık müdürlüğümüz, hastanemiz ve değerli sağlıkçılarımız, eğitimcilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, diyanet işleri müdürlüğümüzle birlikte, vatandaşlarımızla el ve gönül birliği içerisinde, 3T yol haritasına inanarak, güvenerek bu süreci en güzel bir şekilde atlatacağız. Bu dönemde başta Karacabeyli hemşerilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza sağlık sıhhat ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı Haberler
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın
Koronavirüs salgınına rağmen bir ilimizde semt pazarı doldu taştı Haberler
Koronavirüs salgınına rağmen bir ilimizde semt pazarı doldu taştı
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı Haberler
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haberler
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Demet Şener Olga Kurylenko Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karacabey, sağlık alanında da 3T formülünü benimsedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:31:00. #1.14#
title