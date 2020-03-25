Karacabey, sağlık alanında da 3T formülünü benimsedi Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin topyekûn gelişim hedefiyle belirlenen ve tarım, turizm, teknolojik yönden kalkınmayı hedefleyen 3T formülü, sağlık alanında da uyarlandı.

İlçenin her yönüyle gelişimi adına 3T formülüyle özetlenen ve tarım, turizm, teknolojik yönden kalkınmayı öncelikli hedefleri arasında belirleyen Karacabey Belediyesi, Türkiye çapında ilgi gören formülü sağlık alanına da uyarladı.

Başkan Ali Özkan, korona virüsle mücadelenin hat safhada olduğu bu dönemde; temizlik, temassızlık ve tevekkül olarak belirledikleri 3T formülüne uyulduğu takdirde, Karacabey'in süreci hasarsız bir şekilde atlatacağına inandığını ifade ederek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Virüsle mücadelede yol haritamız 3T

"Bu virüsle mücadele devlet ve millet iş birliği ile tüm vatan satında verilmektedir" diyen Ali Özkan, "Ben bu uğurda çalışan sağlık çalışanlarımızı, belediye personelimizi ve tüm kamu kurum kuruluşlarının değerli temsilcilerini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımız, başta sayın bakanımız olmak üzere hepsi tabiri caizse anadan, yardan, serden geçerek, kendi sağlıklarını riske atarak, Türkiye'nin yarınları için vatandaşların selameti için özveriyle çalışmaktadır. Bilim insanları ve devlet büyüklerimizin ifadesiyle, tüm dünyada infial uyandıran bu virüsle mücadelenin çeşitli safhaları var. Biz de Karacabey için 3T formülü ortaya koymuştuk. İşte bu mücadelede de yol haritamız 3T olmalıdır" dedi.

Temizlik vurgusu

3T formülünün detaylarını aktaran Özkan, "Bu formüle riayet edildiği takdirde inşallah Karacabey'imiz bu konuyu hasarsız bir şekilde atlatacaktır. Öncelikle temizlik diyoruz. Temizliği değerlendiğimizde başta kişisel temizliğimiz, mekân temizliğimiz ve çevre temizliğimiz öne çıkmaktadır. 'Temizlik imandan gelir' geleneğinden hareket eden bir milletiz. Ve kişisel temizliğe, hayatımızın her safhasında önem veriyoruz. Bu mücadelede de bunu avantaj olarak değerlendirmemiz ve kişisel bakımımıza daha özen göstermeliyiz. Hayatımızı idame ettirdiğimiz mekanların temizliği de önemli etkenlerdendir. Diğer yandan, bulunduğumuz çevrenin temizliği de çok önemli. Öncelikle kirletmemek. Sigara izmariti ve kabuklu yiyeceklerin kabuklarını sokaklara, caddelere atmamalıyız. Yerlere tükürmemeliyiz. Bunun bir kul hakkı olduğuna inanarak, çevre temizliğine özen göstermeliyiz. Boş alanlara, arsalara moloz dökmemeliyiz" diye konuştu.

Temassızlık yani izolasyon

Formülün 2. ayağı olarak temassızlığı aktaran Başkan Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Evet, bizde tokalaşmak ve kucaklaşmak çok önemlidir. Ama bu salgın ortadan kalkana kadar bu alışkınlarımızı bir tarafa bırakarak, birbirimizi gönül selamı ile selamlamalıyız. Kalabalık mekanlarda bulunmamalıyız, acil işimiz yoksa evde kalmalıyız, sokağa çıkmamalıyız. Vatandaşlarımız sokağa çıkmamakta kararlı olmalılar. Her il ve ilçemizde, vefa sosyal destek organizasyonları gerçekleştirildi. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermek, bu oluşumun en öneli vazifesidir. Bir ihtiyaç hasıl olduğunda 155, 156, 112 acil numaralarının aranmasını veya belediyenin aranarak ihtiyaçların dile getirilmesini, çözümünü bu organizasyondan beklemeliyiz. Devletimiz güçlüdür."

Tevekkül

Özkan şöyle devam etti: "Önce tedbiri alacağız sonra tevekkül edeceğiz. İlk 2T, tedbirle alakalıydı üçüncüsü ise tevekkül. Maneviyatı yüksek, moralimizi güçlü tutmalıyız. Atasözümüz ne der: 'eceli gelmeyene ok değmez'. Ama biz tedbirleri alırsak, inşallah bu sıkıntıyı bu salgını, yara almadan ve zarar görmeden atlatabiliriz. Geçmişte büyükler, 'duvarı nem insanı gam öldürür' demişler. Bu konuyu paranoya haline getirip, tabiri caizse birer koronayak olmamalıyız. Maneviyatı yüksek tutarak, hastalık hastası olmadan bu süreci en az zararla atlatacağımıza inanıyorum. Bunun gibi pek çok mücadeleyi başarı ile vermiş bir milletiz. Yetkililerin ikazına, bilimsel verilere dayanarak bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Gönül birliği vurgusu

Başkan Ali Özkan, sözlerini şöyle noktaladı: "Şimdiye kadar ilçemizde herhangi bir olumsuz vakaya rastlanmamıştır. Tespit yapılmamıştır. Bildiğiniz gibi şehrimiz önemli bir ulaşım noktasındadır. Aslında pek çok büyük şehri, kara ve deniz yoluyla birbirine bağlayan bir konumda olması avantaj olmakla birlikte, aynı zamanda risklidir de. Ama kaymakamımız, ilçe sağlık müdürlüğümüz, hastanemiz ve değerli sağlıkçılarımız, eğitimcilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, diyanet işleri müdürlüğümüzle birlikte, vatandaşlarımızla el ve gönül birliği içerisinde, 3T yol haritasına inanarak, güvenerek bu süreci en güzel bir şekilde atlatacağız. Bu dönemde başta Karacabeyli hemşerilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza sağlık sıhhat ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler