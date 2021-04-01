Karacabey pandemide de turizmin gözdesi

Karacabey, turizmde bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Karacabey, turizmde bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Hafta sonları Bursa ve çevresinden binlerce insanın akın ettiği Karacabey'de hem esnafın yüzü güldü, hem de vatandaşlar doğayla baş başa olmanın mutluluğunu yaşadı.

Karacabey Belediyesi'nin büyük önem verdiği turizme yönelik çalışmalar, ilçenin turizmde bölgenin parlayan yıl haline gelmesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bilhassa hafta sonları Bursa ve çevresinden binlerce insanın akın ettiği Karacabey'de hem esnafın yüzü güldü hem de vatandaşlar doğayla baş başa olmanın mutluluğunu yaşadı. Karacabey'de yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri, Eskikaraağaç Avrupa leylek köyü oldu. Eskikaraağaç, rekora imza atarak 2 gün boyunca binlerce vatandaşın akınına uğradı.

Son yıllarda, Adem Amca ve Yaren leylek hikayesi ile bilinirliğini artıran leylek köyünde vatandaşlar, özellikle Balıkçı Adem ile Yaren leyleği görmek için köye geldiklerini ifade ediyor. Bunun yanında Kuş Tahnit Müzesi, Kuş Gözlem Kulesi, Leylek Yürüyüş Yolu ve kayık turu da köye gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler oldu. Köydeki denetimleri ise zabıta ve jandarma ekipleri gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı