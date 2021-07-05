Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak

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Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak

Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Ekonomi

Güney Marmara'nın karpuz ve kavun üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde eylül ayına kadar sürmesi planlanan hasat dönemi bu hafta başlayacak.

Güney Marmara'nın karpuz ve kavun üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde eylül ayına kadar sürmesi planlanan hasat dönemi bu hafta başlayacak.

Karacabey Ovası'nda 16 bin dekar alana ekilen karpuzdan 130 bin ton, 6 bin dekar alanda yetiştirilen kavundan ise 20 bin ton civarında verim bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey'de yetiştirilen kavun ve karpuzun lezzetiyle aranan ürünler olduğunu söyledi.

Bölgede karpuzun çekirdekli ve çekirdeksiz olarak yetiştirildiğini belirten Aytek, "İstenilen özellik, boy ve kiloda yetiştirilebilen Karacabey karpuzu, meşhur Karacabey soğanından sonra ilçenin bir markası olmaya aday." dedi.

Çiftçilerden Aykut Aytaç ise Karacabey'in tarımsal değerlerinden birinin karpuz olduğunu vurguladı.

Ekim işlemini mart ayının sonlarında yaptıklarını dile getiren Aytaç, "Bu sene verim, rekolte güzel gözüküyor. Toprağımızın da kırmızı olması dolayısıyla karpuza verdiği tatla iddialıyız. Fiyatlar da şu anda iyi gibi. Vatandaşlarımıza gazlı içecekler yerine karpuz tüketmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak
Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak
Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak
Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak
Karacabey Ovası'nda karpuz ve kavun hasadı bu hafta başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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