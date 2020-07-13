Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor
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Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor

Tarıma dayalı sanayide ülkemizin öncü kentlerinden biri olan Karacabey, 3T vizyonu çerçevesinde şehre kazandırılan son teknolojiye sahip modern çiftliklerle, bu alanda da Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor.

Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor
13.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:50

Tarıma dayalı sanayide ülkemizin öncü kentlerinden biri olan Karacabey, 3T vizyonu çerçevesinde şehre kazandırılan son teknolojiye sahip modern çiftliklerle, bu alanda da Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, günlük 16 ton süt üretiminin yapıldığı ve Simental olarak bilinen özel sığır ırkının da yetiştirildiği Erma-Süt Hayvancılık firmasını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına önemli girişimlere imza atan Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları, şehirde çok güzel gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Merkez-kırsal ayırt etmeksizin, ilçede topyekün kalkınma hamlesi başlatan Karacabey Belediyesi'nin, "Tarım", "Turizm" ve "Teknoloji" başlıklarını kapsayan 3T vizyonu, kentteki potansiyeli görüp harekete geçen iş insanlarının da katkılarıyla ilçeye çok önemli tesisleri kazandırırken, bunlara son örnek Erma-Süt Hayvancılık oldu.

Başarılı iş insanı, aynı zamanda Ermaksan firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Özkayan'ın girişimleri sonucu kente kazandırılan,son teknolojiye sahip modern çiftlikte günlük 16 ton süt üretimi yapılırken,ayrıca Simental olarak bilinen özel sığır ırkı da yetiştiriliyor.

Sürdürülebilir üretimin öncelik haline getirildiği tesisi, Erol Özkayan ve Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan ile birlikte gezen Başkan Ali Özkan, ari çiftlik belgesi de bulunan tesislerdeki işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.

Geçmişten bu yana verimli tarım arazilerine sahip olan ve tarımsal üretim konusunda öncü kentlerden biri olan Karacabey'deki bu tesis, Türkiye'de eşine az rastlanır özellikleriyle dikkat çekerken, Başkan Ali Özkan da tesisin ülkemize örnek olduğuna vurgu yaptı.

Kent ekonomisinin temel unsurlarından biri olan tarıma dayalı sanayinin, ilçede gelişmeye devam ettiğine işaret eden Başkan Özkan, 3T vizyonu çerçevesinde Karacabey'deki tarımsal faaliyetleri daha da iyileştirmek adına çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerli çiftçilere katkı sağlayacak

Başkan Ali Özkan'ı tesislerde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden firma sahibi Erol Özkayan da Karacabey'in özellikle son yıllarda ciddi bir gelişime sahne olduğunu belirterek, "Bu tesis benim hayallerimden biriydi. 3 yıl önce hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Bu hayalimi Karacabey'de gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Burada günlük 16 süt üretimi yapıyoruz.Ari Çiftlik Belgesi sahibiyiz. Dünyanın sayılı özel ırklarından birini burada yetiştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde, çiftçilerimizi gebe düvelerimizden sahiplendirme düşüncemiz de var. Böylece çiftçilerimiz, yurt dışından yüksek meblağlarla getirtmek zorunda oldukları güzel bir hayvan ırkına, buradan yerli üretimle sahip olabilecekler. Böylece ülkemizdeki yerli ve milli üretim modeline de önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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