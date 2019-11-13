Karacabey meyve fidanı üssü oluyor

13.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:48

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 150 dönümlük fidan damızlığının temeli atıldı.



Damızlık parseli kurulması projesi hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, "Ülkemizin fidancılık ve meyvecilik sektörünün ihtiyacı olan damızlık aşı gözü, aşı kalemi ihtiyacını karşılayacak olan bu 150 dönümlük alanda 11 meyve türünde 53 çeşidi yetiştirilecek. Biz burada damızlık parsel olarak planladık ve test ediyoruz. Bugün cehster çeşidi ceviz ekimine başladık. 4 bin civarında cehster çeşidi olacak. Diğer ceviz çeşitleriyle birlikte toplam 5 bin adet fidanımız olacak. Sektörde diğer ihtiyaç olan çeşitlerle biz bunu ilerleyen zamanda 25 bine kadar çıkaracağız. Biz burada bu projeyle, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde fidancılığımızın ihtiyacı olan türlerde aşı kalemini, aşı gözünü resmi kurum olan Fidan Fide Test Merkezi'nde üreticilerimize materyal olarak göndereceğiz. Sertifikalarını vererek, ihracat yapan fidancılarımızın önünü açacağız. Avrupa Birliği uyum yasasına göre hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Karacabey'i meyvecilik üs merkezi haline getireceğiz. Meyvecilik sektörünün ihtiyacı olan eğitim çalışmalarını burada yapacağız. Bahçe kurmak isteyen, teknik elemanına eğitim vermek isteyen, meyvecilik sektörüyle uğraşmak isteyenler buraya gelerek budama eğitimi, aşılama eğitim, tam otomasyonlu sulama ve gübreleme eğitimi ve en önemlisi çevreyi de dikkate alarak biyolojik mücadele yöntemlerini uygulamalı olarak bu projeyle burada göstereceğiz. Bu proje bizim için çok önemli. Bu gördüğünüz 150 dönümlük yer ortaya çıktıkça Karacabey'de önemli bir proje olduğu ortaya çıkacak. Bu fidanların çiçeklenme döneminde insanlar çocuklarıyla birlikte buraya gelerek meyve dalında nasıl yetiştiğini görsün" ifadelerini kullandı.



Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Fidancılıkta benim yıllardan beri özlediğim bir hayalimiz gerçekleşecek. Burasının verimli olarak değerlendirilmesi ve bütün Türkiye'ye hizmet etmesiyle beraber, sertifikasyon hizmetini de vermesi sağlanacak. Fidan noktasında da Karacabey bir üs haline gelecek. Çocuklarımıza ve ailelerimize de burada meyvelerin nasıl yetiştirildiğini uygulamalı olarak gösterme imkanı bulacağız. Burası tarım turizmi açısından da önemli bir hizmet verecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA