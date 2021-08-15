Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
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Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi

Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Longoz Ormanları'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi meteor yağmurunu gözlemledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Longoz Ormanları'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi meteor yağmurunu gözlemledi.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in çağrısıyla sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 2 bin kişi, Longoz Ormanları'nda bir araya geldi.

Çeşitli illerden de gökyüzü meraklıları ve doğaseverlerin toplandığı programda, gece saatlerinde gökyüzündeki meteor yağmuru gözlemlendi.

Tüydeş, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da programa yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bölgenin güzelliğinin tanıtımı açısından bu tür organizasyonları önemsediklerini belirten Tüydeş, "Geçen yıl yaklaşık bin kişi buraya gelip bizlerle gözlem yapmıştı. Bu sene ilgi neredeyse iki katına çıktı ve 2 binden fazla kişi sosyal medya üzerinden birlik olarak buraya geldi." ifadelerini kullandı.

Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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