Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Son olarak Kurşunlu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Özkan, ziyarette mahallede yapılan çalışmaları incelerken denk geldiği vatandaşlarla da çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Yapılan hamlelerle sorunlar bir bir çözüldü

Özkan ziyaretin sonunda Muhtar Halim Şükür'le bir araya gelirken, burada yaptığı açıklamada, "Güzellikler Şehri Karacabey'imizin Kurşunlu Mahallesi'ndeyiz. Burası aynı zamanda turizm bölgemiz. Balıkçılıkla, ormancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da var. Genellikle Karadeniz'den göç etmiş vatandaşlarımız burada. Zaten doğal yapısı itibariyle Karadeniz'e benzeyen bir yöre.Mahallemizin geçmişten gelen ciddi manada sıkıntıları vardı. Ama hamdolsun Devlet Su İşleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi burada büyük hamle gerçekleştirdi ve büyük ölçüde talepleri yerine getirirdi" dedi.

Hizmet dönemi, hasat dönemi

Başkan Özkan mahalleye yapılan hizmetleri de denetleyerek, devam eden çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulundu. Özkan, "Burada Yeniköy ve Kurşunlu arasında 6 km satıh kaplama yol yapıldı ve ulaşım sorununu kökünden halletti. Toplamda bu mahallemize 4 bin ton asfalt döküldü, bin 500 metre satıh kaplama yapıldı. Liman Park projesi gerçekleştirilmişti ve liman, Kurşunlu Mahallesi'ne yakışır bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle gençlerimiz için 2 adet basketbol sahası kazandırdık. BUSKİ ile birlikte mahalle deposu ile mahalle içerisine ulaşan hat yenilendi. Mahallenin içme suyu hattı komple değişti. Ve ıslah çalışması ile dere taşkınlarını önlemek için çalışmalar yapıldı. Mahallenin 30'dan fazla noktasına yağmur ızgarası ve büzler koyuldu, mahallenin ihtiyacı olan yeni 500'lük bir su deposu yapılacak ve bir depoda da onarım gerçekleştirilecek. Muhtarımızla her anlamda istişare halindeyiz. Seferberlik halinde çalışmalar yapılıyor. Bu dönem gerçekten hizmet dönemi, hasat dönemi. Bizim amacımız bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek. Onlara modern şehircilik anlayışını sunmak" dedi.

Mahalleli çalışmalardan memnun

Öte yandan, sabah saatlerinde karşısında belediye başkanını görünce şaşırdıklarını ifade eden Muhtar Şükür ise bundan mutlu olduklarını ifade ederken yaptığı açıklamada, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Alinur Aktaş'a ve Karacabey Belediye Başkanı'mız Ali Özkan'a teşekkür ediyorum. Tüm taleplerimizi değerlendiriyorlar sağ olsun. Yollarımız bitti, derelerimiz bitmek üzere, içme suyu hatları döşeniyor, depomuz yapılacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

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