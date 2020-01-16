Karacabey Kitap Günlerine ilgi yoğun

16.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:05

İndirimli çocuk kitapları ve yetişkinlere özel kitapların sergilendiği, 20'den fazla yazarın da Karacabeylilerle buluştuğu etkinlik, ilçede yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ali Özkan da etkinliğe yaptığı ziyarette, öğrencilerle sohbet ederek hangi tür kitapları sevdiklerini sordu. Etkinliğe gelen yazarlarla da sohbet eden Özkan, bu tarz etkinliklerin ilgi ve alaka gösterildikçe daha kıymetli hale geldiğini belirterek, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kültürel faaliyetlere ilginin yoğun olmasından duyduğu mutluluğu da ifade eden Özkan, kitap günlerinin hafta sonuna dek Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi içerisinde ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Karacabey Belediyesi'nden miniklere kitap hediyesi

Öte yandan, etkinliğe gelen tüm birinci sınıf öğrencilerine Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla kitap hediye edildi.

Kaynak: Bültenler