Karacabey'in orman ürünleri potansiyeli konuşuldu

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni göreve gelen Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ü makamında ziyaret etti. Başkan Özkan,gerçekleşen görüşmede Ülküdür'e yeni görevinde başarılar dilerken, Karacabey'in orman ürünleri potansiyeli de ele alındı.

Başkan Özkan, gerçekleşen görüşmede Ülküdür'e yeni görevinde başarılar dilerken, görüşmede AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı. Gerçekleşen ziyarette, Karacabey'in ıhlamur ve defne başta olmak üzere orman ürünlerine yönelik potansiyeli ve yeni dönemde sürdürülecek projeler de konuşuldu.

Özkan yaptığı açıklamada,"Sayın Mustafa Ülküdür'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisiyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğü Ytarafından Türk defnesi tescillendi ve coğrafi işaretini almaya hak kazandı. Şimdi sırada, bunu Avrupa Birliği'ne sunarak onay alma süreci var. Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan defne artık dünyaya açılıyor" dedi.

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi olarak bu projenin paydaşlarından biri olduklarını da ifade etti.

Görüşmenin sonunda Başkan Özkan, Karacabey Longoz ormanlarının öne çıkan çiçeklerinden olan nilüfer çiçeği tablosunu Ülküdür'e hediye etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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