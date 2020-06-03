Karacabey'in "leylek köyü"nün Yaren'ine uluslararası ilgi
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Karacabey'in "leylek köyü"nün Yaren'ine uluslararası ilgi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki "Leylek Köyü" Eskikarağaç Mahallesi'ne 9 yıldır gelen "Yaren" isimli leylek ile ailesinin yuvasının canlı yayınlandığı web sitesi on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Karacabey'in
03.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:55

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki "Leylek Köyü" Eskikarağaç Mahallesi'ne 9 yıldır gelen "Yaren" isimli leylek ile ailesinin yuvasının canlı yayınlandığı web sitesi on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "www.yarenleylek.com" isimli siteye yaklaşık 2 ayda 64 bin 897 bireysel giriş oldu.

İngilizce erişim imkanı ile uluslararası arenada da boy gösteren Yaren ile ailesinin yuva hayatı, aralarında Almanya, ABD, Danimarka, Hollanda, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika'nın da yer aldığı 40 farklı ülkeden ziyaret edilerek uluslararası ilgi gördü.

Kaynak: AA

Manşet

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