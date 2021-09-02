Karacabey'in kırmızı elmasına talep çok
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Karacabey'in kırmızı elmasına talep çok

Karacabey'in kırmızı elmasına talep çok
Bültenler - Haberler | Güncel

Sıcak havalarda Karacabey bölgesi ürünleri rağbet gördü, üreticinin yüzü güldü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de başlayan domates hasadı nedeniyle üreticilerle tarlada buluştu. Bu yıl, domates üreticisinin talepten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özkan, "Diğer bölgelerde yaşanan yüksek sıcaklık verimi düşürünce, Karacabey bölgesi ürünlerine rağbet arttı. 'Kırmızı elmas' olarak nitelendirilen salçalık domates, bu yıl inşallah çiftçimizin yüzünü güldürecek" dedi.

Karacabey, 02.09.2021 – Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri olan ve Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılayan Karacabey'de hasat sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'kırmızı elmas' olarak tabir ettiği salçalık domates hasadı için üreticilerle birlikte tarlada incelemelerde bulundu.

Özkan, üretici ve satıcılarla bir araya geldiği incelemelerde çeşitli konuları da değerlendirme imkânı buldu.

Fiyatlar beklenenin üstünde

Üreticiler genel olarak yaptıkları yorumda, domates fiyatlarının 90 kuruş ile 1 lira arasında gezdiğine, biber fiyatlarının ise 2 ila 2,5 lira arası değiştiğine dikkat çekti. Üreticiler, Karacabey ve bölge çiftçisinin bu yıl büyük mutluluk yaşadığına değinerek, "Talep çok, talebe yetişemiyoruz. Fiyatlar bu sene beklenenin üstündeydi. Günümüz şartları için mutluluk verici" ifadelerine yer verdi.

Çiftçinin yüzü gülecek

Başkan Özkan ise yaptığı açıklamada, "Karacabey'in verimli topraklarında, en önemli tarımsal üretim değeri olan salçalık domates tarlasında hasat vaktindeyiz. Çalışmaları inceliyoruz. Salçalık domates, Karacabey için en önemli tarımsal üretim kaynağı diyebiliriz. 'Kırmızı elmas' olarak nitelendirilen salçalık domates, bu yıl inşallah çiftçimizin yüzünü güldürecek. Salça fabrikalarına taahhütlü olarak ekilen ürünün kg fiyatı 65 kuruş. Bununla birlikte, serbest piyasada, rampalarda 95 kuruş civarında. Bu açıdan bakıldığında, özellikle açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz, bu fiyatlardan çok memnun. Geçen yıl bazı sıkıntılar yaşanmıştı ve Türk Şeker Fabrikası devriye girerek, fiyatların dip yapmasına engel olmuştu. Ama bu yıl, Ege ve Konya'da aşırı sıcakların olması nedeniyle verim düşünce, buradaki ürünler tabiri caizse kapış kapış gidiyor. Karacabey'de yaklaşık 90 bin dekarlık üretim alanımız var. Fabrikalar, ürünleri temin etmek için verdikleri salça taahhütlerini yerine getirebilmek adına bu sezonu en olumlu şeklide değerlendirmeye çalışıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi sözleşmeli fiyat 65 kuruş ve şu anda rampada 95 kuruş arasında seyreden durum söz konusu. Bu anlamda bakıldığında domates üreticimiz bu durumdan memnun diyebiliriz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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