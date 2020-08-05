Karacabey'in geleceğine 2 önemli yatırım
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Karacabey'in geleceğine 2 önemli yatırım

Sporla yaşayan kent hedefiyle, spora ve sporcuya tam destek veren Karacabey Belediyesi, kente 2 önemli yatırım daha kazandırmaya hazırlanıyor.

Karacabey'in geleceğine 2 önemli yatırım
05.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:26

Sporla yaşayan kent hedefiyle, spora ve sporcuya tam destek veren Karacabey Belediyesi, kente 2 önemli yatırım daha kazandırmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediyesi, ilçe gençlerine hizmet edecek iki önemli proje olan spor salonu ve gençlik merkezi için yakında ihaleye çıkıyor. Her iki yatırımın da 2021 yılında inşaatının tamamlanıp, yılsonuna kadar hizmete açılması bekleniyor.

Öğretmenler Parkında faaliyete geçecek olan spor salonunun, aynı anda iki müsabakaya ev sahipliği yapacak büyüklükte ve günümüz modern şartlarına uygun bir tasarımla hizmete gireceği açıklanırken, Esentepe Mahallesi'nde hayat bulacak gençlik merkezinin ise içinde derslik, kütüphane, seminer ve eğitim odaları, sosyal alanlar, internet, atölye ve sergi salonları ile ilçeye büyük değer katması bekleniyor.

Karacabey Belediyesi'nin 'sportif kent' hedefi doğrultusunda çalışmaları hızla sürerken, bu alanda yatırımları da kararlı bir şekilde sürüyor.

Sporla yaşayan bir kent hedefiyle, spora ve sporcuya tam destek veren Karacabey Belediyesi, kente 2 önemli değer daha kazandırmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediyesi, ilçe gençlerine hizmet edecek iki önemli proje olan spor salonu ve gençlik merkezi için yakında ihaleye çıkıyor. Spor salonu Öğretmenler Parkında faaliyete geçecek olup, gençlik merkezi ise Esentepe'de hayat bulacak.

Bakanlıktan destek sözü gelmişti

Geçtiğimiz aylarda, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görüşme yapmış ve Karacabey'in spordaki başarısı göz önünde bulundurularak, yatırımlarla ilgili bakanlık tarafından destek sözü almıştı.

Bunun ardından harekete geçilerek, ilçede gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerini günümüz şartlarında sürdürmesi için hazırlanan proje sonucunda, ilk olarak Öğretmenler Parkı içerisinde spor salonu ile Esentepe Mahallesi'ne yapılacak gençlik merkezinin ihalesine yakında çıkılacağı duyuruldu.

2021'de tamamlanması bekleniyor

Her iki yatırımın da 2021 yılında inşaatının tamamlanıp, yılsonuna kadar hizmete açılmasının beklendiğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, "Sayın Bakanımızla Bursa'da yaptığımız görüşmede, önemli yatırımlar için bakanlık desteğinin sözünü almıştık. ve bu görüşme sonrası hazırladığımız projeler neticesinde, ilk olarak spor salonu ve gençlik merkezi ile çalışmalara başlıyoruz. Öğretmenler Parkına yapacağımız spor salonu, aynı anda iki müsabakaya ev sahipliği yapacak şekilde olup, günümüz modern şartlarına uygun bir tasarımla hizmete girecek. Bunun yanında, ilçemiz gençlerinin daha verimli vakit geçirmeleri ve ihtiyaçlarını gidermek adına da Esentepe Mahallemizde gençlik merkezi kompleksinin ihalesine çıkıyoruz. Gençlik merkezimiz tamamlandığında, içinde derslik, kütüphane, seminer ve eğitim odaları, sosyal alanlar, internet, atölye ve sergi salonları ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine cevap verecek bir yapıda olacak. ve gençlerimiz bu merkezde sıkılmadan, saatlerce vakit geçirebilecek. İlçemiz gençliği için bu önemli iki adımın ihalelerini yakında bir zamanda açıyoruz ve ardından devam edecek süreci hızlandırarak, 2021'de Allah nasip ederse, bu önemli yatırımları ilçemize kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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