Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor
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Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor

Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen toplantıda, Türk defnesinin Avrupa Birliği'nden de 'coğrafi işaret' onayı alması için çalışmaların başladığını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen toplantıda, Türk defnesinin Avrupa Birliği'nden de 'coğrafi işaret' onayı alması için çalışmaların başladığını söyledi.

Karacabey Belediyesi olarak bu projenin paydaşlarından biri olduklarını ifade eden Başkan Özkan,"OGM tarafından, Türk defnesi tescillendi ve coğrafi işaretini almaya hak kazandı. Şimdi sıradaki süreçte, bunu Avrupa Birliği'ne sunarak onay alma var. Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan defne artık dünyaya açılıyor" dedi.

Longoz, ıhlamur ormanları gibi zenginlikleriyle ülkemizin bu alanda en önemli değerlerini bünyesinde barındıran ve son dönemde, aromatik bitki çeşitliliğiyle de öne çıkan Karacabey'de, büyük potansiyele sahip defne ile ilgili çalışmalar sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünün projenin paydaşları olarak belirlediği Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret Sanayi Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Karacabey Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, Türk defnesinin dünyaya açılması için işbölümleri masaya yatırıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Türk defnesinin Avrupa Birliği'nden de 'coğrafi işaret' onayı alması için başlayan çalışmalara katıldı. Karacabey Belediyesi olarak bu projenin paydaşlarından biri olduklarını ifade eden Başkan Özkan, "Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan defne artık dünyaya açılıyor" dedi.

Karacabey'in kuzey kesimlerinde yoğun bir defne ormanı potansiyeli olduğuna ve bunun da Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel halka ve bölgeye önemli bir gelir imkanı sağladığına dikkat çeken Ali Başkan Özkan, defne için coğrafi işaret alınmasına yönelik başlayan çalışmalarda önemli bir yol kat edildiğini belirtti.

Özkan, "'OGM tarafından, Türk defnesi tescillendi ve coğrafi işaretini almaya hak kazandı. Şimdi sıradaki süreçte bunu Avrupa Birliği'ne sunarak onay alma var. Bu konuda, OGM'nin belirlediği 6 paydaştan biri olan Karacabey Belediyesi olarak biz de bu toplantıda yer aldık" dedi.

En modern tesis Karacabey'de

Başkan Özkan toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise, "Ülkemizde 25 ilde yetişen defneden artık Türk defnesi olarak bahsediyoruz. ve ilçemiz de bu potansiyele önemli oranda ev sahipliği yapmakta. Türkiye ise dünyanın defne ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyor. Malumunuz, Marmara bölgesinin en modern tesisi ilçemizde açıldı. Şimdi Türk defnesi Avrupa yolcusu. Eğer bu süreci de başarıyla atlatırsak, dünyaya açılmış olacağız. Ayrıca doğrudan yurtdışına göndermek maksadıyla gerekli adımları atıyoruz. Bölgemiz için hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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