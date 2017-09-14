Karacabey'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Karacabey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı.



Cumhuriyet Alanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, 95 yıl önce emperyalistler ve onların bölgedeki temsilcisi Yunanlılar tarafından bölgenin işgal altında olduğunu hatırlattı.



Özkan, "Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tarih, nesillerimize geçmişimizi anlatmak, ondan ibret almak, tarihi olayları tecrübe hanesine yazmak ve bir daha o acı günleri, memlekete zarar veren günleri yaşamamak için çok önem verilmesi gereken bilimsel bir alandır. Onun için 95 yıl öncesini, o yıllarda yaşadığımız acıları gelecekte bir daha yaşamamak için genç nesillere aktarmak, anlatmak ve onlara milli ruhu kazandırmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.



Bursa AK Parti Milletvekili Zekeriya Birkan da bu güzel ülkeyi vatan yapan Karacabeylileri, Uluabatlı Hasanları minnetle ve rahmetle andığını belirterek, "Kurtuluş Savaşımızı başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyorum. Kurtuluş günlerini kutladığımızda sıradan bir gün gibi geliyor. Ancak çok değerli günler bunlar. Tarihimizi unutmamalı ve unutturmamalıyız." dedi.



Konuşmaların sonrasında tören, mehter takımının konseriyle sona erdi.



Törene Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.