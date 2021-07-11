Karacabey ilçesinde mevsimlik işçilerine ait 8 çadır yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin barındığı 8 çadır yandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin barındığı 8 çadır yandı.

Gönü Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çadırlara sıçrayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına aldığı yangını söndürdü. 8 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışla başlatıldı.

Yangının ardından olay yerine giden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çadırlara sıçrayan yangında can kaybının olmadığını bildirdi.

Yangın kısa sürede yetkililerce kontrol altına alındığını ifade eden Özkan, "Karacabey Belediyemizin aşevinden yiyecek yardımı başta olmak üzere elimizden ne geliyorsa yardım edeceğiz. Hep birlikte yaraları saracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan