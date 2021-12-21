Karacabey, hayırseverleriyle çok daha güzel

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey'de, hayırsever Rafet Sarısakal tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 27 bin kilo soğan bağışlandı. Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan soğanlar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Karacabey'de, hayırsever Rafet Sarısakal tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 27 bin kilo soğan bağışlandı.

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan soğanlar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Allah, hayırlarını kabul eylesin

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Karacabey Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sn. Rafet Sarısakal tarafından gönderilen 27 bin kilo soğan gelmiştir. Cenab-ı Allah, hayırlarını kabul eylesin" ifadelerine yer vermişti.

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