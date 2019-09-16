Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan destek
Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.
16.09.2019 13:25
Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com