Karacabey, Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor
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Karacabey, Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor

14.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:54
Karacabey, Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile rakip olan Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'da heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile rakip olan Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. 

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u deplasmanda penaltılar sonucu eledikten sonra 5'inci turda Fenerbahçe ile 16 Aralık'ta İstanbul'da karşılaşacak olan Karacabey Belediyespor'da büyük heyecan yaşanıyor. Tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Karacabey ekibinin mücadelesi için kentte nefesler tutulurken, Belediyespor Onursal Başkanı ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da zorlu maç öncesi takıma başarılar diledi.

Karacabey'in dünyaca ünlü harasında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, takıma olan güvenini ve inancını vurguladı. Özkan, "Kentimizin gururu Küheylanlarımıza, her zaman olduğu gibi bu maçta da inancımız ve güvenimiz tam. Karacabey'in simgesi olan atların yani diğer ifadeyle küheylanların, Karacabey Belediyespor taraftarı tarafından da kabul görmesi isabetli oldu. Biz de Küheylanlarımıza başarılar diliyoruz. Tüm Türkiye'nin takip edeceği müsabakada, Karacabey'imizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Karacabey'e gönül veren herkesi takımımıza destek olmaya bekliyoruz" dedi.

Karacabey, Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor
Karacabey, Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor
Karacabey, Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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