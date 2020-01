Karacabey engel tanımıyor

02.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:03

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla yüz yüze iletişime büyük önem veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, insan odaklı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda zihinsel engelli Semih Doğan, 2019 yılının son gününde Ali Özkan ile bir araya geldi.

Başkan Özkan'ı makamında ziyaret eden Doğan, ardından Özkan'la birlikte Park Bahçeler Müdürlüğü ve Karacabey Belediyesi Hizmet Yerleşkesindeki personelle keyifli sohbet etme imkânı buldu. Gün boyunca çeşitli incelemelerde de bulunan Özkan ve Doğan, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Gönül belediyeciliği anlayışıyla, 'insan odaklı' çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Özkan, engelli bireylerin her zaman yanlarında yer aldıklarını söyledi. Özkan, bu doğrultuda 2019 yılının son gününde Karacabey Belediyesi'nde Semih Doğan'ı misafir ettiklerini dile getirerek, "Engel tanımayan Semih ile Park Bahçeler Müdürlüğümüzde ve Karacabey Belediyesi Hizmet Yerleşkesinde mesai arkadaşlarımızla keyifli sohbet ettik ve çeşitli incelemelerde bulunduk. Semih Doğan'ın fikirlerinden istifade ettik" dedi.

Her zaman yanlarındayız

Engelli bireylerin yaşadıkları toplumda sağlık, sosyal yaşam ve birçok yaşamsal hizmetlerden sorunsuz biçimde yararlanmasının onların en temel hakları olduğuna dikkat çeken Özkan, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, engellilerin daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri adına gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Karacabey'de yaşayan her vatandaşın hayatını kolaylaştıracak talepleri yerine getirmek için hizmet verdiklerine dikkat çeken Özkan, "Belediye olarak kazaları önleyici tedbirler geliştiriyoruz. Engellilerin karşılaştıkları ulaşım, erişim ve dolaşımla ilgili güçlükleri en aza indirecek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunları çözüme kavuşturmaya, onların her türlü ihtiyacını ve talebini karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

