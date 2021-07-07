Karacabey'e yeni spor yatırımları geliyor
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Karacabey'e yeni spor yatırımları geliyor

Karacabey'e yeni spor yatırımları geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelmişti.

'Sportif kent' hedefi doğrultusunda, spora ve sporcuya desteğini esirgemeyen ve Karacabey'in pek çok branşta adından övgüyle söz ettirmesine ciddi katkılar sağlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın bu çabaları, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Geçmişte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ilçedeki sportif ataklar nedeniyle 8 milyon 250 bin TL'lik destek sözü aldıklarını anımsatan Başkan Özkan, "Bakanlığımızdan sağlanan ödenek ile ilçe merkezi ve kırsal mahallerimizde, çeşitli sosyal ve sportif yapılar hayat bulmaya başlamıştı. Sayın Bakanımıza katkılarından dolayı minnettarız. Karacabey Belediyesi'nin kasasından 1 lira çıkmadan, ilçemize 8 milyon 250 bin TL'lik yatırım kazandırmıştık. Ve bu kapsamda, 1 Gençlik Merkezi, 3 halı saha, 3 basket sahası, 1 spor salonu ve bir tenis kortu çalışmalarına başlamıştık" dedi.

Yatırımlar değerlendirildi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Özkan, müjdeli haberlerle döndü.

Başkan Özkan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Spor Toto Başkanlığını ziyaret ederek Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Bölge Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ve AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın da yer aldığı görüşmede, Karacabey'e ayrılan ödenekle yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Ödenek arttı

Yapılan bu görüşme sonrası Başkan Özkan, sportif alanda yeni müjde olarak nitelendirdiği gelişmeyi paylaştı. Özkan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınan 8 milyon 250 bin TL tutarındaki ödeneğin, son görüşme sonrası 13 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca mevcut açık sistem yüzme havuzuna ilaveten kapalı bir yüzme havuzunun da kente yapılacağını müjdeledi.

Başkan Özkan ayrıca, Karacabey'deki sportif atakların Ankara'nın da dikkatini çektiğini belirterek, bu artan yatırımlarda elde edilen başarıların etkisinin de çok olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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