Karacabey'e sosyal hizmet üssü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karacabey'e sosyal hizmet üssü - Haber
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Bursa, Güncel

Karacabey'e sosyal hizmet üssü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılan Barınma ve Aşevi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

16.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:40
Karacabey'e sosyal hizmet üssü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılan Barınma ve Aşevi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Son hazırlıkları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesisin bir sosyal hizmet üssü olarak Karacabey'e hizmet vereceğini söyledi.


Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan kültürel faaliyetlere, spordan kentsel tasarıma kadar her alanda çalışmalarını sürdürürken, sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleriyle de vatandaşların yanında oluyor. Evde hasta bakımıyla sağlık hizmetini 17 ilçede vatandaşların ayağına götüren, Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi ile kırsalda yalnız yaşayan yaşlıları takibe alan, barınma evi, kadın sığınma evi, gıda ve giyecek yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin sürekli yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey İlçesi'ne de barınma ve aşevi kazandırıyor. Karacabey'in Esentepe Mahallesi'ne yaptırılan barınma ve aşevi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 6 katta 1044 metrekare kapalı alanı bulunan barınma ve aşevinde, teknik birimler, soğuk hava depoları, yemekhane, mutfak ile yardıma muhtaç vatandaşların yararlanacağı odalar bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte Karacabey Barınma ve Aşevi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Sosyal hizmet üssü


Karacabey'in, nüfusu 100 binleri zorlayan, ekonomik yapısı ve otoyol bağlantısı ile gelişime en açık ilçelerden biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya, spordan kültür sanat ve eğitim aktivitelerine kadar her alanda Karacabey'e yakışır standartları ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Aktaş, Barınma ve Aşevi'nin özellikle ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak, bunun yanında birliği ve beraberliği tesis etmek için Ramazan ayları ve diğer zamanlarda da aktif olarak kullanılacağını ve adeta Karacabey'in sosyal hizmet üssü olacağını vurguladı. Toplam 1044 metrekare alana sahip 6 katlı binada inşaatın yüzde 90 seviyelerini aştığını dile getiren Başkan Aktaş, "İnşallah Mayıs sonu Haziran başı açılışını yapmayı düşünüyoruz. Burası aynı zamanda Karacabey Belediyesi'nin sosyal hizmetleri yönlendirici bir merkezi olacak. Ben bu mekanın özellikle sosyal hizmetler alanında Karacabey'e değer katacağına inanıyorum. Barınma ve Aşevimiz şimdiden Karacabey'e hayırlı olsun" dedi.


Okul bahçe düzenlemelerinden tadilatlara, düğün salonlarından halı sahalara kadar Karacabey'in her köşesinde yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Yine Spor Bakanlığımızın Bursa'da 39 ayrı noktada yaklaşık 80 milyonluk yatırımı içinde Karacabey'le alakalı çalışmalar da var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle hem kırsal hem de ilçe merkezinde ciddi yol çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar 26 milyon TL'yi bulan sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmamız var. Yine Nisan'da büyük bir ihalemiz var, Karacabey'in altyapısı ile alakalı. Su, kanalizasyon ve yağmursuyu ile alakalı tüm çalışmalar ve arıtma tesisi ile beraber Karacabey'in 40-50 yılını açıkçası daha modern hale dönüştürecek ciddi maliyetli bir çalışma olacak. Tabii ki biraz da netameli bir çalışma olacak. İnşallah hemşerilerimizin de sabır ve destekleriyle biz birkaç yıl içerisinde daha pırıl pırıl caddeleri ve sokakları olan daha yaşanabilir bir Karacabey için heyecan duyuyoruz" diye konuştu.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Yeniköy'deki sahil düzenleme çalışmalarının bittiğini, öz kaynaklarla başlayan altyapı çalışmalarının şimdi sağlanan kredi ile hız kazanacağını söyledi. Atatürk Parkı içindeki kültür merkezi inşaatının da devam ettiğini dile getiren Özkan, "İlçemizde yıllardan beri eksikliği duyulan aşevi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılıyor. Hem ihtiyaç sahibi insanlarımızın yeme içmesi hem de barınmasına vesile olacak tesisin ilçemize kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde önemli bir açığı kapatacağına inanıyoruz. Hem bu çalışma hem de ilçemize yapılan tüm çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa'dan gelenler İstanbul'da karantinaya alınacak Haber
Avrupa'dan gelenler İstanbul'da karantinaya alınacak
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Karacabey'e sosyal hizmet üssü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:21:18. #1.15#