Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak
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Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak

Bursa'nın Karacabey ilçesine orman işletme müdürlüğü kurulacağı bildirildi.

11.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:30
Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak

'nın ilçesine kurulacağı bildirildi.

Karacabey Belediye Başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede longoz ormanları, defne ormanları ve ıhlamur bulunduğunu belirtti.

İlçenin bu yapısı nedeniyle kurulmasını önemsediklerini ifade eden Özkan, bu yönde de kararın açıklandığını kaydetti.

Özkan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da Karacabey Orman İşletme Müdürlüğünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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