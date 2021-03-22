Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin depolanması için hayata geçirdiği "Tarım Parkı" projesinin ikinci etabını başlattı.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı projesinin ikinci etabını 50 bin metrekarelik yeni alanda başlattı. Tamamlandığında, özellikle soğan halinin arka kısmında yer alacak Tarım Parkı, aynı zamanda belediye tarafından yapılacak rampa ile üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına da yardımcı olacak. Projenin, çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de örnek olması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği denetimde, 2. Tarım Parkı proje sahasında süren çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye için orijinal bir proje vurgusu yapan Ali Özkan, bu projenin özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de model olacağının altını çizdi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan 'güzellikler şehri' Karacabey'imizde, çiftçilik ön planda olan uğraş alanlarından bir tanesidir. Hemşerilerimiz, bu faaliyeti icra ederken kullandıkları traktörler, römorklar ve zirai ekipmanlar, park ve trafik yoğunluğuna sebep olduğu için kendileri için de bir sorun teşkil etmekteydi. Aynı zamanda bunlar, kent içi şehir trafiğini de olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu çerçevede Karacabey Belediyesi olarak bizler, kademe binamızın olduğu bölgede 10 bin metrekarelik alanda, Türkiye'de orijinal bir proje olan Tarım Parkını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Orada belirlediğimiz alanda, üreticilerimiz traktörlerini, römorklarını ve zirai aletlerini muhafaza edebilme imkanına ulaştılar. Bu sayede şehir içi trafik hareketliliği de olumsuz etkilenmekten bir nebze olsun kurtulmuş oldu. Çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, bu kez şehir hastanemizin ve soğan halinin arka tarafında, 50 bin metrekarelik alanda Tarım Parkının ikincisinin yapılması için çalışmalara başladık" dedi.

"Azmağın üstünden alana geçiş için 2 tane köprü ile alana giriş sağlıyoruz" diyen Başkan Ali Özkan, "Bu 50 bin metrekarelik alanda, aynı zamanda rampa diye tabir edilen bir sistemi de faaliyete geçireceğiz. Bu rampa sayesinde üreticiler, traktörlerle getirdikleri ürünleri kamyon ve tırlara aktarma imkanına kavuşacak. Bu da Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerimizin, üreticilerimizin bizden bekledikleri önemli bir hizmetti. İnşallah en kısa zamanda, Türkiye'de başka şehirlere de örnek olabilecek Tarım Parkı projemizin ikincisini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca tarım arazileri bu noktadan sonra başladıkları için de vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık olacak. Üreticilerimiz, buraya kadar bisikletiyle, motosikletiyle veya özel binek araçlarıyla gelerek buradaki römorkunu, traktörünü veya zirai aletlerini alacak ve hiç şehir trafiğine girmeden, trafik yoğunluğuna sebep olmadan; kendi tarlalarına, ekim yaptıkları arazilere rahatça ulaşacaklar. Ben Karacabeyli çiftçilerimize, üreticilerimize bu hizmetimizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı