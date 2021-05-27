Karacabey'e hayırseverlerden bir destek daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey'e hayırseverlerden bir destek daha

Karacabey'e hayırseverlerden bir destek daha
Bültenler - Haberler | Güncel

Son yıllarda her alanda yatırımların merkezi olan Karacabey'de, hayırseverlerin ve yatırımcıların kente verdiği desteklere de yeni bir halka daha eklendi.

Bursalı İşadamı Fevzi Uğur, Karacabey'e bağlı kırsal mahallelerden olan ve doğal ortamıyla dikkat çeken Yarış Mahallesi'ne çocuklar için hem basket hem de mini futbol sahası olarak kullanılabilen bir spor alanı kazandırdı.

Açılışları ise önceki gün, Belediye Başkanı Ali Özkan ile Yarış Mahalle Muhtarı Ziya Arslan ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İnşallah daha güzel yatırımları hep birlikte gerçekleştiririz

Açılışta konuşan Başkan Ali Özkan, "Güzellikler şehri Karacabey'imizin en güzel mahallerinden biri olan Yarış Mahallesi'ndeyiz. Doğal ortamı, ormanlarıyla, çileği ve fasulyesi ile temiz havası ile mutlu, huzurlu yaşama imkânı sağlayan bir yerden bahsediyoruz. Bursa'dan bir işadamı da burada yıllar önce bir yatırım gerçekleştirmişti. Önümüzdeki zamanda hem mahallemize hem ilçemize hem de Bursa'mıza değer katacak güzel projeleri de inşallah hep birlikte gerçekleştiririz. Bu arada İşadamı Sayın Fevzi Uğur Beyefendi, Yarış Mahallesi'ne bir katkı sağlamak adına çocuklarımız için basketbol ve futbol sahası yaptırdı. Biz, Yarış Mahallesi sakinleri adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bu mahallenin çocuklarına Fevzi Bey tarafından armağan olsun; çocuklarımız da doya doya spor yapsın bu güzel ortamda" ifadelerine yer verdi.

Onları oynarken görmek büyük mutluluk veriyor

Basket ve mini futbol sahasını mahalle gençleri için yaptıran yatırımcı ve hayırsever işadamı Fevzi Uğur da 'Yaklaşık 13 senedir burada yatırım yapıyoruz. Ve bu zaman zarfında, mahallemizle adeta içli dışlı olduk. Çocuklar ve gençler faydalansın diye de mahallemize bu sahayı kazandırdık. Onları oynarken görmek büyük mutluluk veriyor. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şevval Şahin Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Ali Palabıyık Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karacabey'e hayırseverlerden bir destek daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 08:47:48. #1.11#

title