Karacabey'e hayırseverlerden bir destek daha

Son yıllarda her alanda yatırımların merkezi olan Karacabey'de, hayırseverlerin ve yatırımcıların kente verdiği desteklere de yeni bir halka daha eklendi.

Bursalı İşadamı Fevzi Uğur, Karacabey'e bağlı kırsal mahallelerden olan ve doğal ortamıyla dikkat çeken Yarış Mahallesi'ne çocuklar için hem basket hem de mini futbol sahası olarak kullanılabilen bir spor alanı kazandırdı.

Açılışları ise önceki gün, Belediye Başkanı Ali Özkan ile Yarış Mahalle Muhtarı Ziya Arslan ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İnşallah daha güzel yatırımları hep birlikte gerçekleştiririz

Açılışta konuşan Başkan Ali Özkan, "Güzellikler şehri Karacabey'imizin en güzel mahallerinden biri olan Yarış Mahallesi'ndeyiz. Doğal ortamı, ormanlarıyla, çileği ve fasulyesi ile temiz havası ile mutlu, huzurlu yaşama imkânı sağlayan bir yerden bahsediyoruz. Bursa'dan bir işadamı da burada yıllar önce bir yatırım gerçekleştirmişti. Önümüzdeki zamanda hem mahallemize hem ilçemize hem de Bursa'mıza değer katacak güzel projeleri de inşallah hep birlikte gerçekleştiririz. Bu arada İşadamı Sayın Fevzi Uğur Beyefendi, Yarış Mahallesi'ne bir katkı sağlamak adına çocuklarımız için basketbol ve futbol sahası yaptırdı. Biz, Yarış Mahallesi sakinleri adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bu mahallenin çocuklarına Fevzi Bey tarafından armağan olsun; çocuklarımız da doya doya spor yapsın bu güzel ortamda" ifadelerine yer verdi.

Onları oynarken görmek büyük mutluluk veriyor

Basket ve mini futbol sahasını mahalle gençleri için yaptıran yatırımcı ve hayırsever işadamı Fevzi Uğur da 'Yaklaşık 13 senedir burada yatırım yapıyoruz. Ve bu zaman zarfında, mahallemizle adeta içli dışlı olduk. Çocuklar ve gençler faydalansın diye de mahallemize bu sahayı kazandırdık. Onları oynarken görmek büyük mutluluk veriyor. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler