Karacabey'e dev alt yapı yatırımı
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Karacabey'e dev alt yapı yatırımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinde 226 kilometrelik içme suyu hattı projesi için düğmeye bastı.

Karacabey'e dev alt yapı yatırımı
28.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:21

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinde 226 kilometrelik içme suyu hattı projesi için düğmeye bastı. 21 mahallede 50 yıllık içme suyu hattının yenileneceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, "Karacabey sağlıklı ve kesintisiz şebeke hattına kavuşacak" dedi.

Bursa'nın güzide ilçelerinden Karacabey, tarihinin en büyük yatırımlarından birine yine Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşuyor. İlçenin içme suyu ve iletim hatlarının baştan aşağıya değiştirilmesini, kayıp-kaçak oranını azaltmayı ve su kalitesini artırmayı hedefleyen proje törenle başlatıldı. Törene Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç ve Osman Mesten, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursalılara verdikleri sözleri yerine getirmenin gayretinde olduklarını söyledi. Bugün 'bundan birkaç ay önce açıklanan' bir projeye daha kazmayı vurmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından son dönemde Karacabey'de gerçekleştirilen hizmetlere değindi. İlçeye 2017 Kasım ayından bu yana 32.5 milyon TL'lik üst yapı yatırımının yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, bunların içerisinde 18.5 kilometre sıcak asfalt, 65 kilometre sathi kaplama, köprü, bordür-tretuvar, parke temini, sanat yapısı gibi çalışmaların bulunduğunu ifade etti. Fen işleri kapsamında ise 14 milyon 738 bin TL'lik yatırımın gerçekleştiğini söyleyen Başkan Aktaş, bunlar içerisinde ise spor tesisleri, sosyal, dini, eğitim ve hizmet tesisleri ile restorasyon gibi çalışmaların bulunduğunu vurguladı. İlçede 'bugünkü hariç' BUSKİ tarafından 66 milyon 119 bin TL'lik alt yapı yatırımının hizmete alındığını kaydeden Başkan Aktaş, bu kapsamda 18.6 kilometrelik kanalizasyon hattı, 10 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 61 kilometrelik içme suyu hattının yanında depo, arıtma tesisi, gölet ve sulama tesislerinin inşa edildiğini hatırlattı. Yine Kasım ayından bu yana 17 milyon 110 bin TL'lik park ve bahçe çalışmasına imza attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Yeşil alan düzenlemelerinin yanında sahil planlama faaliyetleri de bu kapsamda yerine getirildi. 3 milyon 900 bin TL'lik çevre yatırımı yaptık. Toplamda Karacabey, Büyükşehir'den 132 milyon 782 bin TL'lik hizmet aldı" diye konuştu.

50 yıllık hat 600 günde yenilenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, startı verilen içme suyu ve iletim hattı projesinin Karacabey için çok önemli olduğunu dile getirdi. Projenin Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan 50 milyon Euro'luk kredi çerçevesinde finanse edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu kredi ile ilk alt yapı atağını İnegöl'de başlatmıştık. Şimdi ise Karacabey'de startı veriyoruz. Kalan diğer bölüm de 'inşallah' Mustafakemalpaşa ilçemizde hayata geçirilecek" şeklinde konuştu. Karacabey'in alt yapısına ilişkin ihaleyi 6 Mayıs tarihinde yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "İhalemize 16 firma katılmıştı. Kısa sürede sonuçlandırdık ve bugün de inşaata başlamak nasip oldu. Mevcut hat yaklaşık 50 yıllık. Şu anda Karacabey'de kayıp-kaçak oranı yüzde 50 seviyesinde. Yenilenecek olan şebeke ile bunun önüne geçilecek. Çalışmalar yaklaşık 600 günde tamamlanacak. Karacabey etabının maliyeti, 28 milyon 366 bin 785 TL olacak" ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim için bayram günüdür"

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise bugünü bayram olarak kabul ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, BUSKİ marifetiyle Karacabey'in içme suyu şebekesinin A'dan Z'ye yenilendiğini belirten Özkan, "İnşallah modern, sağlıklı alt yapıya hep birlikte kavuşacağız. Bu güzel hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile Hakan Çavuşoğlu da törende söz alarak, başta Karacabey olmak üzere Bursa'nın ilçelerine yaptığı hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş

ile ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, iş makinesini kullanarak ilk boruyu yuvasına yerleştirdi.

Başkan Aktaş ve beraberindekiler, içme suyu şebekesinin yenilenmesi nedeniyle düzenlenen törenin öncesinde esnaf ziyareti yaparak 'bol kazanç' temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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