Karacabey'e bir ücretsiz otopark daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey'e bir ücretsiz otopark daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacabey'e bir ücretsiz otopark daha

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yeni bir ücretsiz açık otopark daha kazandırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yeni bir ücretsiz açık otopark daha kazandırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Mecidiye Mahallesi Üçkuyular Caddesi'nde yer alan bin 700 metrekarelik alan, belediye tarafından yapılacak düzenlemenin ardından 70 araçlık ücretsiz açık otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Mecidiye Mahallesi Üçkuyular Caddesi'nde kamulaştırma yapılmasının ardından çalışmalara başlanan ücretsiz açık otoparkta incelemelerde bulundu. Mecidiye Mahallesi Üçkuyular Caddesi'nde yer alan bin 700 metrekarelik alan, belediye tarafından yapılacak düzenlemenin ardından, 70 araçlık ücretsiz açık otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Avantaja dönüştürüyor

İlçede yaşanan büyüme ile her geçen gün daha da hissedilen trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Özkan,"Geçtiğimiz günlerde,vergi vetapu dairelerinin bulunduğu bölgede bin 250 metrekarelik bir alanı açık otopark haline getirmiştik. Yine,eski vergi dairesinin olduğu alanda yaptığımız 300 araçlık modern katlı otoparkı da geçtiğimiz yıl hizmete açtık ve bu anlamda büyük bir yükü daha ortadan kaldırdık. Bu tarz kamulaştırmalar ile binaların arka taraflarında kalan artık parselleri, ilçenin otopark sorununa yönelik avantaja dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey'e bir ücretsiz otopark daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mario Draghi Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ece Erken Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karacabey'e bir ücretsiz otopark daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:41:16. #1.16#
title