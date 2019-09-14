Karacabey domatesinde 1,3 milyon tonluk üretim beklentisi

14.09.2019 11:08

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Bursa'nın Karacabey Ovası'nda bu yıl 1,3 milyon tonluk rekolte bekleniyor.

Ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin, temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesini kapsayan yaklaşık 200 bin dekar arazide ekilen domatesler kilogramı 35-45 kuruş arasında değişen fiyatlarla salça fabrikalarının yolunu tutuyor.

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili İsmail Şendere, kendisinin de yıllardır domates üretimi yaptığını söyledi.

Verimli arazilerde üretilen domatesle yapılan salçanın yemeklere lezzet kattığını ifade eden Şendere, şöyle konuştu:

"Karacabey Ovası Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor. Ürettiğimiz domatesler aroma ve kalite bakımından çok iyi. Bundan dolayı salça fabrikaları bizi tercih ediyor. Mustafakemalpaşa ve Karacabey üreticileri olarak yaklaşık 200 bin dekar arazide salçalık domates üretimi yapıyoruz. Hasat mevsiminin sonlarındayız. Rekoltemiz iyi ancak fiyatlarda umduğumuzu bulamadık. 25 Temmuz'da başlayan hasadımız 20-25 Eylül'de sona erecek."

"Yeteri kadar üretim yapıyoruz"

Fabrikalarla karşılıklı sözleşme imzalamadıklarını, bundan dolayı da ekonomik sıkıntı yaşadıklarını anlatan Şendere, "Fabrikalar istediği zaman alıyor, istediği zaman almıyor. Bu da bizim açımızdan can sıkıcı bir durum. Ayrıca domates salçası ithalatının da önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü biz yeteri kadar üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dönüm başına 10-11 ton ürün aldım"

Sazlıca Mahallesi'ndeki üreticilerden Kazım Ergen, yaklaşık 60 dönümde salçalık domates üretimi yaptığını kaydetti.

Ürettiği domatesleri salça fabrikalarına gönderdiğini anlatan Ergen, "Bu yıl domateslerin verimi çok iyi. Dönüm başına 10-11 ton ürün aldım. Kendi açımdan rekolte çok iyi. Geçen yıl fiyatlar bizim için iyiydi ancak bu yıl masraflarımız artmasına rağmen fiyatlar bizi tatmin etmedi." dedi.

Kaynak: AA