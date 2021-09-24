Karacabey'den öğrencilere açık kapı
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Karacabey'de aşevinin yanında bulunan barınma evinin öğrencilere tahsis edilebileceği çağrısında bulundu.
KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Covid-19 ile mücadelede normalleşme sürecine geçilmesinin ardından, ülkemizde eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime de geçildi. Bu süreçte, bazı öğrencilerin konaklama ihtiyacı olduğuna dair bilgiler gündeme yansıtılırken, Karacabey'den öğrencilere 'yanınızdayız' mesajı geldi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede aşevinin yanında bulunan barınma evinin öğrencilere tahsis edilebileceği çağrısında bulunurken, aynı zamanda kentin yazlık tatil beldesi Yeniköy'de belediye tarafından hayata geçirilen ve yaz aylarında yüzlerce kişinin konforlu bir şekilde konaklayabildiği 'Yeniköy Evleri'nin de bu süreçte öğrencilere açık olduğunu söyledi.
Her türlü desteğe hazırız
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, "Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda, eylül ayı içinde yüz yüze eğitime geçilmiştir. Devletimiz, modern ve donanımlı öğrenci yurtları ile gençlerimizin ihtiyacını karşılamak için her türlü hazırlığı yapmaktadır. Ancak bazı öğrencilerin konaklama ihtiyacı olduğuna dair bilgiler gündeme yansıtılmaktadır. Karacabey Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimize her türlü desteğe hazırız. Barınma ihtiyacı yaşayan öğrencilerimiz varsa, ilçemizde aşevinin yanında barınma evimiz var, orada yataklarımız mevcut. Bunun yanında, Yeniköy'de de 'Yeniköy Evleri'miz bulunuyor. Orasını da öğrencilerimiz için tahsis edebiliriz. Karacabey'de öğrencilerimiz için barınma problemi asla söz konusu olamaz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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