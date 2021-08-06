Karacabey'den Milas'a yardım eli uzandı

Türkiye'yi günlerdir üzüntüye boğan orman yangınları bir yandan söndürülmeye devam ederken, diğer yandan oluşan zararın karşılanması için yardım çalışmaları sürüyor.

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan ve hala bazı yerlerde etkisini sürdüren yangınlarla mücadelede, gönüllüler ve kuruluşlar da yaraları sarmak için adeta birbiri ile yarışıyor.

Bunun en son örneği Karacabey'de yaşandı. Karacabey Belediyesi yetkilileri, yangın bölgesindeki belediyelerle iletişime geçerek, güncel ihtiyaçlar için diyalog kurdu. Edinilen bilgide, özellikle yangından kurtarılan büyükbaş hayvanların yem sıkıntısı çektiği öğrenildi. Bunun üzerine Harmanlı Mahallesi sakinleri, samanlarını yangın bölgesinde zor durumda kalan hayvan sahipleri ile bölüşme kararı aldı. Karacabey Belediyesi ve Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifinin organize ettiği araçlarla 2 tır dolusu yardım, Milas'a doğru yola çıktı.

Harmanlı Mahallesi'ne giderek hayırseverler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, bu harekete destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Gerçekleşen görüşmede, Harmanlı Mahalle Muhtarı Erdem Çolak ile Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Süzen ve mahalle sakinleri yer aldı.

Yoğun bir mücadele söz konusu

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizi yasa boğan yangın felaketi ile karşı karşıyayız. Yaralanan, zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımıza da en kısa zamanda yaralarının sarılması dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu tür felaketleri bir daha yaşamayız. Ve bu felakette de gördük ki asil Türk milletinin özelliği olarak, devlet-millet iş birliği içerisinde bu mücadele gerçekleştirilmektedir. Belediyemizden arkadaşlarımız da yangına maruz kalan ilçelerdeki belediyelerle, vatandaşlarımızla diyalog kurdular. Karacabey olarak nasıl yardımcı olabileceğimizi sordular. Bildiğiniz gibi orada hayvancılık faaliyeti de var. İnsanların damları yandı. Bu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız da meralara, boş alanlara çıkarıldı. Ve en büyük sıkıntının bu alanda olduğu arkadaşlarımıza iletilmiş. Harmanlı Mahalle Muhtarımız da beni arayıp, 'hayırsever vatandaşlarımız katkı koymak istiyorlar, saman yardımında bulunmak istiyorlar' dedi. Arkadaşlarımız da Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifi ile temas kurdular ve belediyemiz ile birlikte, Harmanlı Mahallemizdeki bu hayırseverlerimizin saman balyalarını 2 tırla bu bölgeye ulaştıracağız" dedi.

Karacabey, her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanındadır

"Karacabey'in yardımsever halkı, bu tür afetlerde her zaman yardıma muhtaç bölgelere, vatandaşlara destek olma eğilimindedir" diyen Başkan Özkan, "İnşallah önümüzdeki günlerde farklı yardımlarımız olabilir, şu anda böyle bir talepleri yoktu. Karacabey her zaman yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanındadır. Bu vesile ile ben Harmanlı Mahallemizden hayırsever vatandaşlarımıza, mahalle muhtarımıza, araç konusunda katkı sağlayan Taşıyıcılar Kooperatifi başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Hayırseverlerimize teşekkürler

Harmanlı Mahalle Muhtarı Erdem Çolak ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başına gelen yangın felaketinden dolayı etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Köylülerimiz olarak bizler de tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğimiz için mutlaka onların da hayvanlarının da bu tür gıdalara ihtiyacı olduğunu düşünerek, köyümüzdeki hayırseverlerle, 2 tır ile 1000'den fazla balyayı afet bölgesine gönderiyoruz. Çorbada bir tuzumuz olsun misali, Allah kabul etsin inşallah, hayırseverlerimize teşekkürler. Başkanımızın da vasıtasıyla yerine ulaşacaktır" dedi.

Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Süzen de "Ülkemiz zor koşullarda, bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Biz de başkanımız vasıtasıyla bu yardıma vesile olduk. Karınca kararınca, elimizden geldiği şartlar doğrultusunda bu yardımda katkımız olsun istedik. İnşallah oradaki ihtiyaçlar, devletimizin vasıtasıyla çok kısa sürede hal olur. Devletimiz büyüktür, biz de devletimizin, milletimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler