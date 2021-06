Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Fazlı C. ve Zehra C.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Saadet Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 148 gram bonzai, 1 adet 7.65 tabanca ile 3 adet fişek, 1 adet kısa dipçik pompalı tüfek ve 1 adet tek kırma tüfek ele geçirildi.

Operasyonda Fazlı C. ve Zehra C. uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Fazlı C. ve Zehra C. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı