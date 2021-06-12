Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Fazlı C. ve Zehra C.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Saadet Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 148 gram bonzai, 1 adet 7.65 tabanca ile 3 adet fişek, 1 adet kısa dipçik pompalı tüfek ve 1 adet tek kırma tüfek ele geçirildi.

Operasyonda Fazlı C. ve Zehra C. uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Fazlı C. ve Zehra C. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi de uyuşturucudan tutuklandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi de uyuşturucudan tutuklandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Balcı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 00:15:24. #1.14#

title