Karacabey'deki longoz ve ıhlamur ormanlarının yakınındaki çatı yangını panik yarattı BURSA'nın Karacabey ilçesinde, longoz ve ıhlamur ormanlarına yakın bir bölgede bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, longoz ve ıhlamur ormanlarına yakın bir bölgede bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, inşaat halindeki binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıda bulunan izolasyon malzemelerinin alev almasıyla yangın büyüdü. Yangının çıktığı binanın, longoz ve ıhlamur ormanlarına yakın bir bölgede olması panik yaratırken, yangından çıkan dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA