Karacabey'deki fidan ve fide test merkezi, Türkiye'ye model olacak
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Karacabey'deki fidan ve fide test merkezi, Türkiye'ye model olacak

Karacabey'deki fidan ve fide test merkezi, Türkiye'ye model olacak Tarıma dayalı güçlü sanayisi ve bereketli toprakları ile çok sayıda önemli işletmeye ev sahipliği yapan Karacabey'de, içeriği bakımından Türkiye'de örnek gösterilebilecek olan Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi'nin,...

27.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:25

Karacabey'deki fidan ve fide test merkezi, Türkiye'ye model olacak

BURSA - Tarıma dayalı güçlü sanayisi ve bereketli toprakları ile çok sayıda önemli işletmeye ev sahipliği yapan Karacabey'de, içeriği bakımından Türkiye'de örnek gösterilebilecek olan Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi'nin, fidan sertifikasyon konusunda da Türkiye'ye önemli katma değer sağlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'atadan toruna tohum' seferberliği kapsamında müjdelenen tesisi ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, buranın uluslararası standartlarda ve modern tekniklerle fidan üretimi, zirai mücadele, sulama ve besleme gibi alanlarda hem Karacabey hem de ülkemiz için örnek olacağını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürü Muhsin Sümer'i ziyaret etti. Tesisle ilgili gelişmelerin konuşulduğu sohbette, merkeze giden ve yapımı tamamlanan yol da incelendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya erişimi için başlatılan 'atadan toruna tohum' seferberliği kapsamında müjdelenen tesisteki görüşmede; fidan etiket ve sertifikasyon hakkında ve yeni kurulan standart kademe damızlık parseli hakkında istişarelerde bulunuldu. Tarıma dayalı güçlü sanayisi ve bereketli toprakları ile çok sayıda önemli işletmeye ev sahipliği yapan Karacabey'de, içeriği bakımından Türkiye'de örnek gösterilebilecek olan Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi'nin, fidan sertifikasyon konusunda da Türkiye'ye önemli katma değer sağlaması bekleniyor.

Karacabey'den Türkiye'nin dört bir yanına

650 dekarlık alanda kurulan tesiste üretilen fidanlar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılıyor. Tesis, içeriğindeki çeşit açısından Türkiye'de rol model olacak zenginliğe sahip. Fidan sertifikasyon konusunda ilk aşamada Bursa bazlı çalışan tesis, yapacağı atacaklarla bunu Türkiye geneline taşımayı amaçlıyor.

Karacabey tohum konusunda ünlü

Ziyarette konuşan Tesis Müdürü Muhsin Sümer, "Ziyaretinizden dolayı son derece mutlu olduk. Tesisimizin ihtiyacı olan yol düzenlemesi için Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan'a ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Hedeflerimiz çerçevesinde, gelecek yıllarda kurum olarak ülkemiz tarımında daha etkin bir rol alıp, ülke tarımına hizmet etme gayretindeyiz. Bu noktada sizlerin de desteği bizler için son derece önemli. Karacabey zaten tohum konusunda ülke çapında isim yapmış bir şehir. Artık fidan ve fideyle de bu isme, bizler de katma değer sağlamak istiyoruz" dedi.

Ülke tarımı için çok önemli

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, "Karacabey için önemli bir kuruluş olan Fidan ve Fide Test Merkezimizin çalışmalarını hem bölgemiz hem ülke tarımımız için önemsiyoruz. Bu anlamda bizlerden talep ettikleri yol düzenlemesi konusunda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile görüşerek sonuca ulaştırdık. ve yol çalışmasını kısa sürede tamamladık. Merkezin yapacağı ataklarla daha da aktif ve üreticilerden yana faydalı faaliyetlerini artıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Çeşit olarak ülkemize örnek

Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yaptığı açıklamada, "Özellikle sertifikasyon konusunda önemli bir misyonu üstlenmiş olan Fidan ve Fide Üretim Merkezinde, bir yandan üretim devam ederken bir yandan yeni alanlarda çalışmaların başlaması, ilçemiz için son derece önemli. Türkiye çapında düşünüldüğünde, çeşit olarak verdiği hizmetle başı çeken merkez konumunda. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karacabey'deki fidan ve fide test merkezi, Türkiye'ye model olacak

Kaynak: İHA

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