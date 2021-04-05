Karacabey'deki altyapı hamleleri değerlendirildi
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Karacabey'deki altyapı hamleleri değerlendirildi

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Karacabey'deki altyapı hamleleri değerlendirildi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Karacabey'de başlayan ve yeni başlayacak olan önemli altyapı hamleleri değerlendirildi.

Karacabey Belediyesi'nin 2021'i 'altyapı yılı' olarak ilan etmesinin ardından, bu konuda çalışmalar kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, ilçede devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

Kökten çözüm

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de uzun vadeli altyapı sorununu kökten çözecek olan bu çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkürlerini ifade ettiği konuşmasında, "Özellikle BUSKİ ile birlikte, ilçemizin önemli altyapı sorunları kökünden çözülüyor. İçme suyu hatları komple yenilenerek, kentimize uzun yıllar hizmet edebilecek sağlık bir şebekeye dönüştürülüyor. Bunun yanında, nisan ayında ihalesi gerçekleştirilmesi beklenen kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili de artık işe başlanması an meselesi. Bunun yanında, yağmur kolektör hatlarıyla birlikte, ilçemizin altyapısı komple elden geçmiş olacak" dedi.

Vatandaşlara sabırlı olma çağrısı

Özkan, vatandaşların bu çalışmalar boyunca yollardaki çalışmalardan dolayı rahatsızlık duyabileceklerini ve bu durumun da geçici olduğunu hatırlatarak, "Mevcut çalışmalar nedeniyle yollarımız bozuldu ancak altyapı çalışmaları tamamlandığında, bozulan yollarımızı titizlikle tekrar yenileyeceğiz. 'Zahmetsiz rahmet olmaz' sözünden hareketle, vatandaşlarımızdan bu çalışmalar esnasında bir süre daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Her yönüyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Karacabey için çalışmalarımız tam gaz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıda, bazı kırsal mahallelerdeki altyapı sorunları da dile getirilirken, bekleyen çalışmalarla ilgili de program belirlendi.

Kaynak: Bültenler

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