Karacabey'de Yoldan Çıkan Araç Tarlaya Devrildi

Karacabey ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir-Bursa karayolundan Bursa istikametine seyreden A.K. (51) idaresindeki 41 FK 705 plakalı otomobil, Uluabat Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.V. (44) yaralandı. Araçta büyük hasar oluşurken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



İzmir-Bursa karayolunda başka kazaya sebebiyet verilmemesi açısından önlem alan bölge trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.