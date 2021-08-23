Karacabey'de yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor
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Karacabey'de yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor

Karacabey'de yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

'Modern kent' hedefi doğrultusunda, ilçeyi hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarıyla geleceğe hazırlayan Karacabey Belediyesi'nin bu yöndeki çalışmaları başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahallelerde süren yol düzenleme çalışmalarının vatandaşlar ve muhtarlarla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla sonuca ulaştırıldığını kaydetti.

Kenti geleceğe taşıma vurgusu

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Merkez-kırsal ayırt etmeden, Karacabey'imizin dört bir yanında yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Bilindiği üzere bu yılı 'altyapı yılı' olarak ilan etmiştik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalar başarılı bir şekilde ilerliyor. Örencik Mahallemizde 5 bin 500 metre sathi kaplama çalışması tamamlanırken, bu rakamlar Gölecik'te 3 bin 500, Kedikaya Mahallesi'nde 3 bin, Bayramdere Mahallesi'nde bin 800, Yarış Mahallesi'nde 2 bin 300 ve Kulakpınar'da ise 4 bin 800 metre yol çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, ilçemizin dört bir yanında sürdürülen çalışmalara tüm hızımızla devam ediyoruz. Kentimizi en iyi şekilde geleceğe taşımak ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve modern koşullarda, en iyi şekilde hizmet alabilmesi için bu yöndeki çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek. Ben bu vesileyle, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Alinur Aktaş'a, tüm Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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