Karacabey'de yoğun talep nedeniyle ikinci "tarım otoparkı" açılıyor

Karacabey'de tarım aletlerini ve makinelerini saklayacak deposu olmayan çiftçiler için belediye tarafından Yenimahalle'de faaliyete geçirilen tarım otoparkının yoğun talep görmesinin ardından, ilçede ikinci bir tarım otoparkının kurulmasına karar verildi.

Karacabey'de tarım aletlerini ve makinelerini saklayacak deposu olmayan çiftçiler için belediye tarafından Yenimahalle'de faaliyete geçirilen tarım otoparkının yoğun talep görmesinin ardından, ilçede ikinci bir tarım otoparkının kurulmasına karar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yenimahalle'de 10 bin metrekarelik alanda faaliyete geçirilen ve çiftçilerin makineleri ile dolup taşan tarım otoparkı için başka bölgelerden de talepler gelmeye başlamasının ardından ilçede ikinci tarım otoparkının Hamidiye Mahallesinde açılacağı bildirildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilçe olarak, ana yollara ve sokaklara park edilen traktör, römork ve iş makinalarının trafik sıkışıklığına neden olduğunu kaydeden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tarım otoparkının hem bu araçlarının yarattığı trafik sorununu çözdüğünü hem de araçların güven içinde muhafazasını sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA