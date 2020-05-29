Karacabey'de yıkılan metruk binalar, otopark için fırsata dönüşüyor
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Karacabey'de yıkılan metruk binalar, otopark için fırsata dönüşüyor

Karacabey Belediyesi, ilçede görüntü kirliliğine sebep olan ve aynı zamanda kötü amaçla kullanımlara da sebebiyet verebilen metruk binaların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

Karacabey'de yıkılan metruk binalar, otopark için fırsata dönüşüyor
29.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:58

Karacabey Belediyesi, ilçede görüntü kirliliğine sebep olan ve aynı zamanda kötü amaçla kullanımlara da sebebiyet verebilen metruk binaların yıkımını aralıksız sürdürüyor. Yıkılan binaların olduğu alanlar ise düzenlenerek, otopark sorununa yardımcı olunması hedefleniyor.

İlçe genelinde harabeye dönen, kullanılmayan ve bu durumdan dolayı görüntü kirliliğine sebep olan metruk binaların, istenmeyen görüntülere de neden olmaması için çabalayan belediye ekipleri, bina sahipleri ile gerekli prosedürleri gerçekleştirerek yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Bu durumu aynı zamanda, ilçenin otopark sorunu noktasında fırsata da çeviren belediye ekipleri, yıkımı gerçekleştirilen arsaları düzenleyerek, yeni bina yapılana kadar buraların açık otopark olarak hizmet vermesine imkan sağlıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün Abdullahpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıkımın ardından yaptığı açıklamada, "Bir yandan salgına karşı önlemlerimizi son sürat hayata geçirirken, bir yandan da ilçenin çeşitli sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, yıllardır titizlikle yürüttüğümüz metruk binaların yıkım işlemlerini de sürdürüyoruz. Muhtarlar aracılığıyla olduğu gibi vatandaşlarımız doğrudan belediyeye talep ettikleri takdirde, bina sahipleri ile diyaloğa geçerek gerekli prosedürleri sağlayıp, zaman kaybetmeden yıkım işlemini tamamlıyoruz. Halkımızdan da bununla ilgili oldukça olumlu tepkiler geliyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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