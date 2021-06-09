Karacabey'de yeni pazar yeri projesi geleceğe hitap edecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerini ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerini ziyaret etti. Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özkan, yeni pazar yeri projesi hakkında vatandaş ve esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Özkan, ziyarette, vatandaşların ve pazar esnafının beklentilerini de dinledi. Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Vatandaş ve esnafımız ile selamlaştık. Burada yeni pazar yeri projesi ile ilgili kafasında soru işareti olan esnaflarımızı da bilgilendirme imkanı bulduk. Yeni pazar yeri projemizin geleceğe hitap edebilecek, modern ve büyük bir proje olduğunu ve bunu yapmaktaki kararlığımızı ifade etmekte fayda var. Bunu da görüşmelerimizde dile getirdik. Esnafımızdan kısa bir süre fedakarlık beklediğimizi aktardık. Esnafımızdan da olumlu bir karşılık aldık. Önümüzdeki günlerde projenin sunumunu ve maketini de esnaf ve vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı