Son dakika haber! Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Haberler
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Son dakika haber! Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Son dakika haber! Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Serkan H.(37)'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada satışa hazır çıkılar halinde 425 gram esrar, satışa hazır çıkılar halinde 30 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alüminyum folyo, esrar öğütmede kullanılan aparat, bir adet hassa terazi ve 8 bin TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Serkan H., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Son dakika haber! Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Son dakika haber! Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

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