Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

12.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:38
Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Amirliği ekipleri, uyuşturucu satmak için şehir dışından geldiği iddia edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüpheliler H.A. (43), Ç.Ö. (38) ve E.K'yi (38), 179 gram sentetik uyuşturucuyla yakaladı.

H.Ö. ve Ç.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler