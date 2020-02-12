Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satmak için şehir dışından geldiği iddia edilen 3 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, şüpheliler H.A. (43), Ç.Ö. (38) ve E.K'yi (38), 179 gram sentetik uyuşturucuyla yakaladı.
H.Ö. ve Ç.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.