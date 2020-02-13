Karacabey'de uyuşturucu operasyonu
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Karacabey'de uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

13.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:42
Karacabey'de uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde arama yapan ekipler 18,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ş. (21) ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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