Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Haberler
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Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Alican Ö. (27) ve Tuğba Y. (25)'yi takibe aldı. Polis ekiplerince şüphelilerin Tavşanlı Mahallesi'ndeki ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 45 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Operasyonda Alican Ö. (27) ve Tuğba Y. (25) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Alican Ö. ve Tuğba Y. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

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