Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

19.08.2019 11:35
Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu satmak için şehir dışından geldiği iddia edilen Adem Ö. ve Yasin B.'yi takibe aldı. Karacabey'e giren şahısları takip eden polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 28 adet çıkı halinde 46 gram metamfetamin ve 3 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda Adem Ö. (40) ve Yasin B. (38) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adem Ö. ve Yasin B. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.